Von A. Plank und B. Warenski

Innsbruck — Bereits 2016 sorgte ein Sportartikelhändler in Pertisau am Achensee für Diskussionsstoff, als das Burkaverbot für sein Geschäft bekannt wurde. Jemand hatte ein Foto ins Netz gestellt, das ein gebasteltes Verbotsschild mit einer burka­tragenden Frau zeigte. Die Wirtschaftskammer schritt nicht ein, der Besitzer deklarierte sich als „Kämpfer für Frauenrechte".

Der Tiroler war seiner Zeit voraus: Am 1. Oktober tritt in Österreich das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz in Kraft. Damit ist das Tragen von allen Ganzkörperverschleierungen wie der Burka in der Öffentlichkeit verboten. Frauen, die sich nicht daran halten, „drohen bis zu 150 Euro Strafe und sie werden von der Polizei aufgefordert, den Schleier zu lüften und informiert, warum das notwendig ist. Weigern sie sich, werden sie in die Polizeiinspektion zwecks Identitätsfeststellung gebracht. Als letzte Konsequenz droht die Haft", erklärt der Sprecher des Innenministeriums, Alexander Marakovits. Das Gesetz betrifft aber nicht nur Musliminnen, auch Demonstranten und Hooligans müssen ihr Gesicht zeigen. Ausgenommen sind Traditionsverbände, Krampus und Co. dürfen weiterhin in Masken auftreten. Zudem darf auch die Exekutive Masken tragen, um in heiklen Situationen nicht erkannt zu werden. Damit es zu keinen Unklarheiten kommt, „wurden bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens relevante Stellen eingebunden. Es gab und gibt regelmäßige Kontakte mit Tourismusverbänden und Bürgermeistern sowie mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ). Im Hinblick auf das Inkrafttreten des Gesetzes wird die Infokampagne mit mehrsprachigem Material intensiviert", erklärt Thomas Schnöll, Sprecher des Außenamtes.

Martin Tschoner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Achensee, sieht die Vermieter in der Pflicht. „Es gab schon bisher die Möglichkeit, über die Buchungsplattformen auf Regelungen aufmerksam zu machen. Wir haben unseren Mitgliedern geraten, das auch beim Burkaverbot so zu machen." Er geht davon aus, dass das Gesetz primär zur Förderung der Integration geschaffen wurde, es würde aber auch die Touristen betreffen. Bei Inkrafttreten erwartet Tschoner sich keine großen Probleme. In den vergangenen drei Jahren sei spürbar gewesen, dass die Gäste aus dem arabischen Raum eher westlich orientiert und nicht verhüllt seien. Rundreisen durch Europa würden dazu führen, dass sie mehr Erfahrungen mit westlichen Sitten hätten.

Karin Seiler-Lall, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, erklärt, dass Innsbruck lediglich 15.000 Nächtigungen aus dem arabischen Raum verzeichnet habe, Salzburg 67.000 und Zell am See 300.000. „Es ist schwierig abzuschätzen, wie viele Araber als Tagesgäste kommen werden", so Seiler-Lall. Wichtig sei die Umsetzung. „Wichtig ist, dass niemand vor den Kopf gestoßen wird", sagt die Touristikerin. Generell sei es bei Reisen so, dass man sich an die Gepflogenheiten des Gastlandes zu halten habe. In Seefeld sieht man dem 1. Oktober gelassen entgegen. „Die Zahl der Burkaträgerinnen ist selbst in der Hauptsaison, im August, überschaubar. Es gibt in unserer Region keine Hotels, die nur auf Araber spezialisiert sind. Das lässt sich dadurch erklären, dass der Gast aus dieser Gegend bisher im Herbst, Winter und Frühjahr nicht an einem Urlaub in Tirol in der Olympiaregion Seefeld interessiert ist", so Geschäftsführer Elias Walser.