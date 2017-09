Von Alexandra Plank

Innsbruck — Wir sind es gewohnt, dass uns Meinungsforscher und Politologen erklären, welche Botschaften Kandidaten an ihre Wähler senden. In Österreich relativ unbekannt ist bis dato die politische Psychologie. Doch was kann man darunter verstehen? Werden die Wähler hierbei auf die Couch gelegt und analysiert? „Die Arbeitsgemeinschaft Politische Psychologie" mit Schwerpunkt in Deutschland bringt es so auf den Punkt: „Die politische Psychologie lebt von der Idee des Zusammenhangs zwischen der Lebensgeschichte der einzelnen Individuen und dem, was sie sich geschichtlich antun." Der Sozialpsychologe Markus Brunner lebt und forscht seit 2009 in Wien. Er ermittelt mithilfe der Psychoanalyse, wie Feindbilder entstehen.

Deutsche Psychologen halten fest, dass die Wahlkämpfer in der Bundesrepublik an den Problemen der Menschen vorbeikampagnisieren. Das Flüchtlingsthema werde zu wenig in den Fokus gerückt. Können Sie das unterschreiben?

Brunner: Nein. Ich würde das genaue Gegenteil behaupten. Die Fokussierung auf das Flüchtlingsthema würde vielmehr vor den tatsächlich bestehenden Problemen ablenken. Ich finde es sehr positiv, dass weder Angela Merkel noch Martin Schulz diesem Thema zu große Bedeutung beimessen.

Ganz im Gegensatz zum österreichischen Wahlkampf ...

Brunner: In Österreich kommt keine Partei um das Thema Flüchtlinge herum. Dabei gehen die tatsächlichen sozialen Problemlagen, die meines Erachtens die Ursachen für die Ängste sind, in diesem Apokalypse-Diskurs „die Fremden kommen, wir müssen die Grenzen dichtmachen" total unter.

Was sehen Sie als die tatsächlichen sozialen Problemlagen?

Brunner: Die Arbeitswelt hat sich radikal verändert und wird das auch weiterhin tun. Die „normale" 38-Stunden-Woche ist heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Der Arbeitsmarkt wird immer stärker dereguliert, gleichzeitig rüttelt man am sozialen Netz. Heute kann eine Person nicht mehr davon ausgehen, dass sie eine Familie ernähren und ihr eine gesicherte Zukunft ermöglichen kann. Das macht Angst, sowohl den direkt Betroffenen, aber schürt auch bei allen anderen Abstiegsängste.

Bringt es den Politikern Vorteile, wenn sie die Flüchtlingsfrage darüberstülpen?

Brunner: Rechte Gruppierungen schüren Ängste, um dann einfache Lösungen anzubieten. Erst wird ein Scheinproblem erzeugt, das dann gelöst wird, wenn auch nur zum Schein. Die Frage, was mit den fliehenden Menschen geschehen soll, ist durch das Schließen der Grenzen nicht aus der Welt.

Es heißt, dass man die Ängste der so genannten kleinen Leute ernst nehmen muss.

Brunner: Der Abbau des Wohlfahrtsstaates wird begleitet von der neoliberalen Anforderung, seines Glückes Schmied sein zu müssen. Das eigene Versagen ist nie angenehm. Analysen von Reden der deutschen AfD zeigen, dass darin viel über das Scheitern gesprochen wird, meist über jenes von Politikern oder Migranten. Untergründig geht es aber um die Versagensängste der Zuhörer. Besonders schlimm machen diese den Männern zu schaffen.

Wie das?

Brunner: Männer haben früher viel Selbstwert dadurch bezogen, dass sie die Alleinverdiener waren. Das ist heute immer schwieriger, wird auch von vielen Frauen nicht mehr so gewünscht. Die rechten Parteien sind bei männlichen Wählern auch deshalb so attraktiv, weil sie dafür Schuldige finden: Nicht nur die Fremden haben uns alles genommen, sondern auch die Feministinnen. Die Auflösung traditioneller Geschlechterrollen wird als Bedrohung erlebt.

Manche Migranten bringen ein fragwürdiges Frauenbild mit.

Brunner: Ja, teilweise. Es ist aber bezeichnend, dass jene, die sich nicht genug über den so genannten „Pograpsch-Paragrafen" lustig machen konnten, als Beschützer auftreten.

Hat man Erkenntnisse dazu, was Nichtwähler inaktiv werden lässt?

Brunner: Das hat mit dem Demokratieabbau in den vergangenen 20 bis 30 Jahren zu tun. Die Menschen sind ernüchtert, wie wenig sie mitbestimmen dürfen. Es ginge in Wahrheit darum, die Idee der Demokratie ernster zu nehmen und gegen ökonomische Sachzwangslogiken die Vision einer besseren Welt zu schaffen.