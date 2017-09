Innsbruck – Klaas Heufer-Umlauf ist nichts zu blöd. Für die Show „Das Duell um die Welt“ ließ sich der schmerzbefreite Kompagnon von Jok­o Winterscheidt einst einen verformbaren Batzen Salzlösung in die Stirn spritzen – und machte als Bagel-Kopf Schlagzeilen. Mit derlei Halligalli macht man sich bei der jungen Zielgruppe beliebt, und die will der 33-jährige Berufs-Spaßvogel auch in seinem Polit-Format „Ein Mann, eine Wahl“ ansprechen, das heute zum zweiten und letzten Mal bei seinem Stammsender ProSieben (22.05 Uhr) läuft. Eingebettet in einen „Big Bang Theory“-Marathon verdreifacht sich Heufer-Umlauf da, um als liberaler, linker und konservativer Klaas seinen Gästen im Vorfeld der Bundestagswahl auf den Zahn zu fühlen. Wozu der multiple Dreh?

Lösung eins: Dem Entertainer geht’s tatsächlich um Meinungsvielfalt. Lösung zwei: Irgendwie muss man sich in der Flut an Polit-Formaten ja von der breiten Masse abheben. In Folge eins ist das geglückt: Als SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz von allen drei Klaas-Varianten interviewt wurde, war kein Platz für Polit-Routine. „Zack, Schnitt, Schulz: Das ist modernes Fernsehen“, resümierte Heufer-Umlauf. Weil es sich um modernes Fernsehen handelt, dürfen auch „verkackte“ Momente angesprochen werden. Diese sind rar gesät, der Bagel-Kopf beweist Köpfchen und stellt schlaue Fragen. Unter anderem jene, wo die Politiker Deutschland in zehn Jahren sehen. Auf die Antwort der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel darf man gespannt sein. Die verließ neulich fliehenden Schrittes einen ZDF-Talk, weil sich Moderatorin Marietta Slomka ihrer Meinung nach „unprofessionell“ verhalten habe. Der Polit-Neuling wird mit der Populistin über Patriotismus sprechen. Könnte witzig werden…

Auch im ORF will man Politik mit Unterhaltung kreuzen und wirft deshalb zusätzlich zu den Sommergesprächen, Elefantenrunden und TV-Duellen ab heute auch noch eine Mischung aus Quizshow und Polit-Talk ins Quotenrennen. Bei „Nationalraten“ (ORF eins, 20.15 Uhr) stellen sich fünf Wechselwähler aus ganz Österreich den Fragen von „Wahlfahrer“ Hanno Settele, die thematisch um den jeweiligen Gast kreisen, der auf dem ausrangierten „Club 2“-Mobiliar von Lisa Gadenstätter interviewt wird. Zum Auftakt der Reihe, die bis 2. Oktober jeweils montags und freitags zu sehen ist, nimmt dort NEOS-Spitzenkandidat Matthias Strolz Platz – quasi als „Versuchskaninchen“ für die übrigen Spitzenkandidaten der Nationalratswahl. Die TT hat sich die erste Folge von „Nationalraten“ angeschaut – verrät an dieser Stelle aber nicht, ob die Behauptung, dass NEOS-Chef Strolz einst der Rhetorik-Trainer von ÖVP-Aufstreber Sebastian Kurz war, aus dem Reich der News oder der Fake News stammt. Fakt ist indes, dass die mit schnellen Schnitten ausstaffierte TV-Neuheit vor allem in den Talk-Sequenzen ziemlich verkrampft wirkt – weil sich Gadenstätter offenbar nicht entscheiden kann, ob sie nun locker plaudern oder investigativ nachhaken will.

Letzteres steht beim „Reality Check“ (Mittwoch, 22.20 Uhr) von Sylvia Saringer im Zentrum: Dafür begleitet die ATV-Reporterin die Spitzenkandidaten auf deren Wahlkampftour, wo sie genau hinhört, wenn’s um lauthals gegebene Versprechen geht. In einem „Faktengespräch“ werden diese dann auf ihre Realisierbarkeit überprüft. Zack, Schnitt, Wahrheit. Auch das ist modernes Fernsehen. (fach)