Telfs – Die Stimmung bei den Grünen war schon einmal besser. Auch in Tirol. Und so sollte der Wahlkampfauftakt für die Nationalratswahl am 15. Oktober in Tirol das grüne Gemüt heben. Am letzten Wochenende vor dem Herbstbeginn wurden gestern in Telfs die Wahlkämpfer der Ökopartei mit einem Sommerfest motiviert. Trotz Regens. Denn sie müssen in den nächsten Wochen laufen, in Tirol gilt es nämlich zwei Nationalratssitze für Wien oder 15,2 Prozent zu verteidigen.

Dass dies nicht ganz einfach werden wird, weiß auch die 35-jährige Spitzenkandidatin Berivan Aslan. Als Telferin hatte sie Samstag ein Heimspiel. Nach dem Wechsel von Georg Willi in die Stadt Innsbruck, wo er sich bei den Gemeinderatswahlen am 22. April als Bürgermeisterkandidat bewirbt, ist sie diesmal die Nummer eins. Hinter ihr hofft der Osttiroler Thomas Haidenberger auf den Einzug ins Hohe Haus. „Ja, wir haben Probleme gehabt, aber als Partei sind wir Grüne integer, nicht korrupt, und haben nichts zur Staatsverschuldung beigetragen“, meint Aslan. Wie definiert sie ihre Rolle? „Mir geht es um eine progressive Friedens- und Sozialpolitik.“ Als Frauen- und Konsumentensprecherin im Parlament hat die studierte Politikwissenschafterin und Juristin in den vergangenen vier Jahren vor allem für soziale Gerechtigkeit gekämpft.