Von Liane Pircher

Innsbruck – Johanna S. (vollständiger Name der Redaktion bekannt) ist 53 Jahre alt, wohnt in Oberhofen, arbeitet dort als Reinigungsfachfrau bei einer großen Firma in Teilzeit und weiß noch nicht genau, was sie bei der Nationalratswahl am 15. Oktober wählen wird. Sie interessiere sich zwar für die Wahlprogramme der einzelnen Parteien, erklärt sie im Gespräch mit der TT: „Genau gelesen habe ich allerdings noch keines. Ich hätte nur gerne Politiker, die darauf schauen, dass die Löhne auch zu den Lebenskosten passen. Das stimmt momentan nicht zusammen.“ Ihre politische Meinung bilde sie sich aus Schlagwörtern und aus Gesprächen mit anderen – Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen.

Frau S. ist damit nicht alleine. Nur ganz wenige Menschen lesen sich im Vorfeld von Wahlen auch Wahlprogramme durch: „Aus Umfragen wissen wir, dass selbst unter Parteimitgliedern nur etwa 16 Prozent die Langversionen von Wahlprogrammen lesen“, sagt der Kommunikationswissenschafter Anikar Haseloff. Wahlen lassen sich anhand der Programme der Parteien nur schwer verstehen. Das sei das zentrale Ergebnis von Untersuchungen, sagt Haseloff. In Österreich seien die Programme in der Regel zwar etwas verständlicher formuliert als etwa deutsche Bundestagsprogramme, dennoch könne man für alle Wahlprogramme sagen: „Die Sprache der Parteien ist zu kompliziert. Um den Programmen aus Sicht der Leseforschung folgen zu können, brauchen Leser einen universitären Abschluss oder zumindest Oberstufenniveau. Pflichtschüler können den Programmen der Parteien durchgängig nicht folgen.“

Der längste Satz, den die Kommunikationswissenschafter in einem Programm gefunden haben, bestand aus 90 Wörtern: „Das muss man erst einmal grammatikalisch hinkriegen, dass ein einziger Satz aus 90 Wörtern richtig geschrieben ist. Davon unabhängig muss man so einen Mammutsatz verarbeiten können“, so Haseloff. Fremdwörter, Monstersätze und Fachbegriffe stehen dem einfachen Konsum der Inhalte entgegen.

Haseloff arbeitet seit vielen Jahren an der Auswertung von Sprachkomplexität, leitet das „Institut für Verständlichkeit“, eine der großen Institutionen für Verständlichkeitsforschung im deutschsprachigen Raum. Der Forscher sagt: „Die Sensibilität für verständliche Politiksprache in Wahlprogrammen lässt überall zu wünschen übrig.“ Warum das so ist, habe verschiedenste Gründe, so Haseloff. Einer davon sei, dass Parteien dies auch bis zu einem gewissen Grad aus Kalkül tun würden: „Wer klar formuliert, kann nach der Wahl viel eher dahingehend festgenagelt und überprüft werden, was umgesetzt worden ist. So gesehen kann man sagen, dass es in mancher Hinsicht erwünscht ist, dass nicht alles klar rüberkommt“, sagt Haseloff. Ein anderer Grund für die vielen unklaren Wort­hülsen in Programmen sei die Tatsache, dass die Inhalte oft Kompromisse von innerparteilichen Diskussionen seien. Auch da sei man sich nicht immer einig: „In keiner Partei ist man in allen Punkten einer Meinung. Wenn Kompromisse geschlossen werden, wird oft eben auch unklar und schwammig formuliert, was Programm ist“, sagt Haseloff.

Interessant sei, dass die Programme zwischen den Jahren 2013 und 2017 sprachlich klarer und einfacher geworden sind: „Das hängt mit der viel diskutierten Politikverdrossenheit zusammen, dass die Parteien das Thema Sprache ernster nehmen.“ Fakt sei, dass nur ganz wenige Menschen Wahlprogramme lesen würden. Diese würden mit ihrer Meinungsführerschaft aber umso wichtiger sein, weil sie Infos in Umlauf bringen. Online bietet Orientierungshilfe: www.wahlkabine.at