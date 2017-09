Linz – Sonntag in vier Wochen wird gewählt, der Wahlkampf für die Nationalratswahl am 15. Oktober geht in seine intensive Phase. Dazu tragen auch die Konfrontationen im Fernsehen bei: 21 Zweier-Duelle und drei Elefantenrunden mit allen Spitzenkandidaten wurden fixiert. Am Freitag gab es das eigentliche „Kanzlerduell“ im Linzer Design Center: Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) oder Klubobmann Heinz-Christian Strache (FPÖ) werden künftig am Wiener Ballhausplatz regieren. Und nach der gestrigen „Kanzlerrunde“ liegt bereits eine repräsentative Umfrage des Meinungsinstituts „Research Affairs“ vor.

500 Österreicherinnen und Österreicher ab 16 Jahren wurden befragt, die Schwankungsbreite der Ergebnisse beträgt +/- 4,6 Prozent. Als Sieger konnte sich der in allen bisherigen Meinungsumfragen führende ÖVP-Kanzlerkandidat Sebastian Kurz fühlen. Er ließ seine politischen Mitbewerber deutlich hinter sich. Für 41 Prozent der Befragten ging der ÖVP-Chef als Sieger der Konfrontation hervor, dahinter rangiert HC Strache mit 30 Prozent. Lediglich für 29 Prozent ging der amtierende Bundeskanzler als Sieger aus der Diskussionsrunde hervor.

Diese Einschätzung spiegelt sich gleichermaßen deckungsgleich bei der Frage wider, wer von den drei Spitzenkandidaten am besten überzeugen konnte, ihn am 15. Oktober zu wählen: Kurz (41 Prozent), Strache (31 Prozent) und Kern (28 Prozent). Wobei sich eines klar gezeigt hat: Die direkten Konfrontationen dienen auch dazu, die Sympathisanten zu festigen und bei der Stange zu halten.

Das ist Kurz, Strache und Kern gelungen. Denn 54 Prozent erklärten, dass die Debatte keine Auswirkungen auf ihre Wahlentscheidung habe. Man wusste schon davor, wen man wählt. „Durch solche Konfrontationen werden Positionen noch verstärkt, auch als Signal an die eigene Klientel“, wie Sabine Beinschab von „Research Affairs“ analysiert.

Gegen Ende des Wahlkampfs geht es natürlich darum, die Unentschlossenen auf seine Seite zu ziehen. Diesmal gaben fünf Prozent an, dass sie nach der Konfrontation nach wie vor unschlüssig sind, bei wem sie schließlich das Kreuzerl am Wahlzettel machen sollen. Schlussendlich hatte aber hier ebenfalls der jüngste der drei Kanzlerkandidaten die Nase vorne: 17 Prozent erklärten danach, dass sie jetzt eher Sebastian Kurz wählen würden, 14 Prozent HC Strache und neun Prozent Christian Kern. (pn)