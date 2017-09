Von Michael Sprenger

Wien – In vier Wochen haben die Österreicherinnen und Österreicher einen neuen Nationalrat gewählt. In vier Wochen haben sie mit ihrer Stimmabgabe vielleicht die Weichenstellung für die künftige Bundesregierung vorgenommen.

In allen Umfragen hat die ÖVP unter Sebastian Kurz die klare Führungsposition eingenommen. Trotzdem ist es viel zu früh, daraus schon den Ausgang der Wahl am 15. Oktober ablesen zu wollen.

SORA-Chef Christoph Hofinger, Wahlforscher und Hochrechner der Nation, nimmt Anleihe in der US-Politik und erinnert an die Möglichkeit einer „October Surprise“. (Oktober-Überraschung wird in den USA eine überraschende Wendung von Geschehnissen unmittelbar vor der Präsidenten-Wahl genannt, die maßgeblich für den Wahlausgang sein kann.)

Anders formuliert: Wenn die verbleibenden Wochen bis zum Wahlsonntag nicht für Emotionen sorgen, nicht von Fehlern der Spitzenkandidaten geprägt sind, keine Enthüllungen bekannt werden oder Katastrophen passieren, dann dürfte der nächste Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) heißen. Oder um es mit den Worten Hofingers zu sagen: „Je ereignisarmer die kommenden Wochen verlaufen, desto wahrscheinlicher ist ein Sieg der ÖVP.“ Auch eine „Oktober-Überraschung“.

Eine noch mögliche Wende im finalen Wahlkampf hat mit der österreichischen Dynamik im Bereich der Wählerwanderung zu tun, die für den 15. Oktober zu erwarten ist. Nur zur Erinnerung: Bei der Nationalratswahl 2013 wählten nur 47 Prozent wieder dieselbe Partei wie 2008. Es ist keinesfalls kühn zu behaupten, dass die Wählerwanderung heuer zunehmen wird. Und so wie 2013 finden die Wählerwanderungen in alle Richtungen statt.

Angeheizt wird dieser Austausch am Wählermarkt schon durch die Tatsache, dass mit dem BZÖ und dem Team Stronach zwei Parteien heuer fehlen, die vor vier Jahren noch auf dem Stimmzettel gestanden sind. So schaffte zwar das BZÖ 2013 nicht mehr den Einzug in das Parlament, aber gemeinsam mit den Stimmen für das Team Stronach gab dies einen Wähleranteil von neun Prozent, der sich jetzt neu auf dem Markt befindet.

Die Wählerwanderung wird zudem angetrieben von neuen Gesichtern an den Spitzen der Parteien. Mit Ausnahme von Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Matthias Strolz (NEOS) gibt es überall neue Spitzenkandidaten.

Und dann ist da noch die Liste Peter Pilz. Die Parteispaltung bei den Grünen wird für zusätzliche Dynamik am Wahltag sorgen.

Diese Besonderheiten zeigen ihre Auswirkung an der hohen Zahl an Unentschlossenen. Vier Wochen vor Wahlschluss getrauen sich in Umfragen nur 80 Prozent, sich auf eine Partei festzulegen, die sie dann am Wahlsonntag tatsächlich wählen. „Von diesen Festentschlossenen sehe ich nur 40 Prozent als sichere Bank. Die Unsicherheit unter den Wählern ist extrem stark ausgeprägt. Die Stimmung muss als labil bezeichnet werden. Wir können heute sagen, dass sich noch zwei Millionen Wahlberechtigte bis zum Wahltag in die eine oder andere Richtung bewegen können. Das ist enorm viel“, sagt Christoph Hofinger.

Das wissen auch die Spitzenkandidaten der fünf Parlamentsparteien, die sich nun voll auf den Fernsehwahlkampf konzentrieren.

Noch nie gab es so viele Wahlkampf-Duelle. Wer das Fernsehprogramm studiert, wird geradezu erschlagen von Duellen, Interviews und Porträts bis hin zu drei Elefantenrunden auf verschiedenen Sendern.

Selbst auf die Gefahr eines medialen Overkills hin bekommt der Fernsehwahlkampf dieses Mal einen wachsenden Stellenwert. „Dies hat zwei Ursachen: viele neue Gesichter, die Möglichkeit von drei Parteien, den ersten Platz er erlangen – und die Tatsache, dass im Vergleich zu früheren Wahlen dieses Mal keine so genannten Kanzlerkandidaten antreten, die nicht elektrisieren“, sagt der Wahlforscher.

Nicht nur das Rennen um Platz eins bleibt spannend. Es kann durchaus sein, dass Grüne, NEOS und die Liste Pilz deutlich die Vier-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament überspringen. Aber sicher kann sich keiner von den Dreien sein.

Wahlberechtigt sind knapp 6,4 Millionen Österreicher. 2013 lag die Wahlbeteiligung bei 74,91 Prozent. Das war Minusrekord in der Zweiten Republik. Vor vier Jahren blieben 1,6 Millionen Österreicher am Wahltag zuhause. Die Nichtwähler waren sogar stärker als die Wahlsiegerin SPÖ. Die Roten unter damals noch Werner Faymann erhielten 1,258.605 Stimmen (26,82 Prozent). Die ÖVP (mit damals noch Michael Spindel­egger) war mit 23,99 Prozent deutlich schwächer. Weit von seinem damaligen Ziel, Kanzler zu werden, entfernt landete Straches FPÖ mit 20,51 Prozent auf dem dritten Platz.