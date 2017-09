Wien – Die SPÖ bringt am Mittwoch im Parlament ihr Mietrechtspaket ein und lädt andere Parteien zu einem gemeinsamen Beschluss noch vor der Wahl ein. Ziel ist eine deutliche Senkung der Mietpreise in Österreich, wie Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern bei einer Pressekonferenz in Wien erklärte. Laut Kern sollen die entsprechenden Gesetzestexte am Mittwoch im Parlament eingebracht und dann in der letzten Oktober-Sitzung vor der Wahl beschlossen werden.

16 Euro pro Quadratmeter in Innsbruck

„Die Mieten sind in den vergangenen zehn Jahren doppelt so schnell gestiegen wie die Einkommen“, so Kern. Die Mietanstieg gehe dabei fast ausschließlich vom Wachstum der Nettomieten aus, und der Anstieg bei den Wohnungskosten fiel mit 33 bis 36 Prozent im privaten Bereich am deutlichsten aus, kritisierte der Bundeskanzler. 1,6 Millionen Haushalte seien hier betroffen. Mit 16 Euro sei der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Innsbruck am höchsten. Für eine Familie mit Kindern würden sich Kosten von rund 2000 Euro pro Monat ergeben. Über 40 Prozent des verfügbaren Einkommens gingen so für Wohnen drauf.

Das SPÖ-Konzept sieht laut Kern eine „faire Mietpreisregelung für alle“ vor. Das Mietrecht soll bundesweit einheitlich gelten und alle bisherigen Teilregelungen bzw. das System der Richtwerte ersetzen. Um Investitionsanreize sicherzustellen, sollen frei finanzierte Wohnungen 20 Jahre lang auch die Mieten frei bilden können. Für alle anderen Neuverträge soll es einen geregelten Mietpreis geben, der sich an einem klar definierten Katalog von preismindernden und preissteigernden Eigenschaften orientiert und sich aus dem Standardquadratmeterpreis abzüglich klar definierter Abschläge und Zuschläge errechnet.

Auftraggeber soll Maklergebühr zahlen

Die Maklergebühr soll künftig der Auftraggeber – in 90 Prozent der Vermieter – zahlen. Bei Mietverträgen, die länger als drei Jahre abgeschlossen werden, würde sich der Mieter so zwei Monatsmieten ersparen. Auch die Betriebskostenbelastung will die SPÖ senken. Grundsteuer und Versicherungskosten, die derzeit in der Regel auf den Mieter abgewälzt werden, sollen laut den SPÖ-Plänen in Zukunft vom Vermieter getragen werden. Bei einer 80 Quadratmeter-Wohnung brächte dies dem Mieter eine Ersparnis von bis zu 400 Euro im Jahr.

Kern legte Beispielrechnungen vor, wonach sich durch das SPÖ-Mietrechtspaket der Preis für eine 80-Quadratmeter-Wohnung in einem Wiener Mehrgeschoßbau von 1192 auf 736 Euro und jener für eine größere Wohnung in einem Salzburger Ein- oder Zweifamilienhaus von 2160 auf 1860 Euro reduzieren würde. Flankierend will die SPÖ den Ausbau des leistbaren Wohnungsangebots – etwa durch Baulandmobilisierung und eine eigene Widmungskategorie „Sozialer Wohnbau“ – forcieren.

In dieser Wahlauseinandersetzung sei es obligat geworden, dass allen alles versprochen wird, so Kern. Nun gehe es darum, Dinge zu lösen, die schon länger am Tisch liegen. „Wir haben das vier Jahre mit der ÖVP verhandelt, und es gab nicht die geringsten Fortschritte.“ Die Leute sollen sehen, wer für welches Konzept steht.

FPÖ will nicht zustimmen, auch NEOS dagegen

Ob Kern für sein Paket eine Mehrheit im Nationalrat findet, ist fraglich. FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl kündigte am Montag an, dass seine Partei der SPÖ-Initiative jetzt nicht zustimmen werde. Schrangl bestätigte, dass er schon zwei Gesprächsrunden mit SPÖ-Bautensprecherin Ruth Becher hatte. Es handle sich beim Mietrecht aber um eine so große und komplizierte Materie, die so viele Menschen betreffe, dass man dies „nicht husch-pfusch vor der Wahl“ machen könne. Der FPÖ-Bautensprecher ist jedoch auch der Auffassung, dass man Handeln muss. Er tritt aber für eine Begutachtung und ein Expertenhearing und einen Beschluss dann durch das neugewählte Parlament ein.

Auf strikte Ablehnung stoßen die SPÖ-Pläne bei den NEOS. Bautensprecher Gerald Loacker sprach in einer Aussendung von „linkspopulistischen Vorschläge der SPÖ“ und von „purer Planwirtschaft“. Die SPÖ-Vorschläge „schaffen letztendlich mehr Probleme als sie lösen. Mit derart absurden Mietzinsbeschränkungen wird niemand mehr Wohnungen vermieten, geschweige denn neue bauen. Verlierer sind vor allem junge Wohnungssuchende.“ Für Loacker ist klar, „dass der private Mietmarkt Liberalisierungen braucht“.

Grüne dafür

Die Grünen zeigten sich hingegen über den SPÖ-Vorstoß erfreut. „Wenn es der SPÖ um mehr als nur um Theaterdonner und Wahlkampfgetöse geht, muss sie sich rasch am Verhandlungstisch einfinden“, meint Klubobmann Albert Steinhauser in einer Aussendung. Er hofft nun, mit dem freien Spiel der Kräfte im Parlament, die Blockade der Bundesregierung durchbrechen zu können. (APA, TT.com)