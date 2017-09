Wien — Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern musste am Montagabend gleich zwei TV-Duelle auf Puls 4 bestehen. Unter Leitung von Corinna Milborn traf Kern zuerst auf die Grünen-Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek, im Anschluss kam es zur Konfrontation mit NEOS-Chef Matthias Strolz.

Zu Beginn wurden Geschenke ausgetauscht: Lunacek schenkte Kern einen Korb mit Fairtrade-Produkten, dieser wiederum übergab ihr eine Fahrradklingel. Die Nettigkeiten fanden ein jähes Ende, als Lunacek dem SPÖ-Chef vorwarf, die Tür für die Freiheitlichen geöffnet zu haben. Das sei für viele eine Enttäuschung gewesen, sagte Lunacek.

Kleine Spitzen, sonst Kuschelkurs

„Ich bin eigentlich auf eine inhaltliche Diskussion vorbereitet, aber wir können gern darauf eingehen", konterte Kern. Angesprochen von Lunacek auf eine mögliche rot-blaue Regierung nach der Wahl, meinte der SPÖ-Chef: „Ich möchte das Land verändern und dafür suche ich Bündnispartner." Man müsse die FPÖ mit Sachthemen aus der Reserve locken, sonst würden die Freiheitlichen immer die Schmollenden mimen.

Für den Rest der Konfrontation waren die beiden wieder auf Kuschelkurs. Vor allem Lunacek konnte es nicht oft genug betonen, dass Grüne und SPÖ bei vielen Themen auf einer Linie seien. „Wir haben dasselbe Ziel, allerdings unterscheiden wir uns am Weg dorthin", meinte Kern bei dem relativ ausgewogenen Duell. Das zeigte sich einmal mehr bei den Themen Migration, Umweltschutz oder Freihandelsabkommen. So sagte Lunacek ihre Unterstützung für eine Mietrechtsreform zu. „Da sind wir gerne bereit mitzugehen."

Botschafts-Asyl für legale Flucht für Kern denkbar

Ein gemeinsames Projekt ist offenbar auch in der Asylpolitik denkbar, nämlich die Wiedereinführung des Botschafts-Asyls. Dies wäre eine Möglichkeit, einen legalen Fluchtweg zu schaffen, erklärte Lunacek. Man habe einen Sieben-Punkte-Plan gegen illegale Migration vorgelegt, der unter anderem auch das vorsehe, meinte Kern.

Kritik der Grünen an seiner Haltung zum Freihandelsabkommen CETA wies Kern einmal mehr zurück: Er stehe zum Handel und Österreich als Exportnation profitiere auch davon. „Unbehagen" bereiteten auch ihm die vorgesehenen Sonderklagsrechte — diesen Teil wolle er als Regierung dem Parlament nicht zur Ratifizierung vorlegen, womit er auch nicht in Kraft trete, kündigte Kern an.

Strolz mit untergriffigen Attacken

Überraschend untergriffig, teils fast schon gehässig, ging NEOS-Obmann Matthias Strolz anschließend gegen den Kanzler zu Werke. Auch Kern nahm sich dann kein Blatt mehr vor den Mund. Inhaltlich war man sich in kaum einem Punkt einig und wenn man einmal in der Sache auf einer Linie war, fand man irgendeinen anderen Grund, den jeweils anderen mit kleinen Bösartigkeiten zu bedenken.

Als Geschenk hatte der Kanzler dem NEOS-Chef pinke Schienbeinschützer mitgebracht. Gebraucht hätte Kern die wohl eher selbst. Denn Strolz ließ von der ersten Minute an erkennen, dass er sich einen angriffigen Abend vorgenommen hatte.

Dies begann schon beim Geschenk, roten Flip-Flops. Denn für Strolz weiß man bei der SPÖ nicht mehr, woran man ist: „Der eine Teil blinkt rechts, der andere links." Er gestehe Kern guten Willen zu, dieser sei aber am System gescheitert: „Sie haben die SPÖ nicht mehr hinter sich." Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) übten schon gemeinsam, so der NEOS-Chef in Anspielung auf ein gemeinsames Zeitungsinterview der beiden Ressortchefs.

„Strolz reimt sich seine Welt, wie sie ihm gefällt"

In Kerns Replik kam wieder einmal Pippi Langstrumpf zu Ehren: „Herr Strolz reimt sich seine Welt, wie sie ihm gefällt." Denn der NEOS-Chef sei es, der sich der ÖVP bei jeder Gelegenheit als Koalitionspartner anbiete.

Es folgte bei allen inhaltlichen Themen Untergriff auf Untergriff, etwa als der SPÖ-Chef seinem Kontrahenten entgegenhielt: „Völlig faktenbefreit zu argumentieren, macht auch keinen Sinn." Als wiederum der Kanzler betonte, sich vor dem Schlafengehen mit allen möglichen Zahlen zu beschäftigen, replizierte Strolz: „Wir lesen die Zahlen nicht im Halbschlaf, sondern im Wachzustand."

Es blieb hitzig, so hielt Strolz dem Kanzler vor: „Sie haben einen Hang zum Professoralen." Unmittelbare Antwort des Kanzlers: „Da sind wir zwei." Negativer Höhepunkt war eine wohl nicht ernst gemeinte Drohung des ohnehin nicht gerade kurz zu Wort gekommenen NEOS-Chefs, einen Kaffee trinken zu gehen, wenn Kern ihn nicht wieder reden lassen. „Ihre Entscheidung", gab der SPÖ-Vorsitzende kühl zurück.

Wenig Inhaltliches

An Inhaltlichem gab es so gut wie nichts neues zu hören. Strolz warb für flexiblere Arbeitszeiten, für Kern sind die nur denkbar, wenn sie freiwillig sind. Der SPÖ-Chef wiederum pochte auf Erbschaftssteuern zur Finanzierung des Pflegesystems, was der NEOS-Obmann mit Hinweis auf die aus seiner Sicht zu hohe Abgabenquote ablehnte.

Beim Wohnen wollten beide, dass es billiger wird, allerdings glaubt Strolz nicht, dass das mit den von der SPÖ forcierten Miet-Obergrenzen funktioniert. Die NEOS setzen da auf den freien Markt und lehnen „Planwirtschaft" ab. Eine Föderalismus-Reform hätten beide gerne. Strolz traut sie dem Kanzler jedoch nicht zu. (sas, TT, APA)