Von Karin Leitner

Wien – Muna Duzdar ist verärgert – ob der Dominanz einer Causa im Wahlkampf. „ÖVP und FPÖ versuchen, jedes Thema mit Migration zu verknüpfen. Damit gerät anderes Wichtiges – etwa Arbeit, Gesundheit, Wohnen – ins Hintertreffen. Wir möchten mit diesen Themen stärker durchkommen. Sie beschäftigen den Großteil der Österreicher ja sehr.“ Wenn das so ist: Warum gelingt es der SPÖ nicht, diese Belange auf die Agenda zu bringen? „Weil es zwei Parteien gibt, die nur das Thema Flüchtlinge trommeln. Die FPÖ macht das seit Jahren. Die ÖVP bezeichnet sich als christlich-sozial, hat aber die Rhetorik, Konzepte und Forderungen der FPÖ übernommen. Und Sebastian Kurz spricht über nichts anderes“, befindet die SPÖ-Staatssekretärin im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Den Grund dafür glaubt sie zu kennen: „Das restliche ÖVP-Programm ist nebulos, es ist vage. Daher drückt sich Kurz vor Themen abseits der Migration.“ Aus Duzdars Sicht macht Kurz etwas Gefährliches für die Gesellschaft: „Er spielt die eine Gruppe gegen die andere aus.“ Dass Kurz’ Türkise trotz dieses Befunds in allen Umfragen auf Platz eins sind, erklärt Duzdar so: „Er ist ein neuer Parteivorsitzender, es gibt das Flair des Neuen. Das ist sein Bonus. Dabei verspricht er Neues, ohne zu sagen, wie er das machen wird; etwa wie er eine Steuerentlastung von 14 Milliarden Euro gegenfinanzieren will.“

Auch was Kurz’ Zuständigkeit anlangt, Integration, habe er mit nichts aufzuwarten, urteilt Duzdar: „Das Integrationsjahr, das am 1. September gestartet ist und mit dem Flüchtlinge strukturierter an den Arbeitsmarkt herangeführt werden, hat die SPÖ durchgesetzt. Kurz redet nur. Er betreibt Desintegration, versucht lediglich, politisches Kleingeld zu schlagen.“

Dass der Wahltag bringt, was prognostiziert wird – Kurz als Nummer eins –, glaubt Duzdar nicht, wie sie sagt: „Wenn es nach den Umfragen gegangen wäre, wäre Trump nicht Präsident der USA. Und es gibt noch fast vier Wochen Wahlkampf. Da kommt Kurz um inhaltliche Debatten nicht umhin. Auch bei den TV-Duellen wird er nicht nur über Migration reden können. Zudem haben viele Leute Angst vor einer Neuauflage von Schwarz-Blau.“

Wäre Duzdar im Falle einer rot-blauen Koalition auch mit von der Regierungspartie? Das beantwortet sie nicht: „Jetzt geht es nicht darum, Koalitionsvarianten zu überlegen.“ Würde sie Abgeordnete werden, sollte die SPÖ in Opposition gehen? Auch das lässt Duzdar offen.

Als Staatssekretärin für Digitalisierung beschäftigt sie sich mit Hass im Netz. Eine Beratungsstelle für Opfer von derlei psychischer Gewalt gibt es seit vergangenem Freitag. Laut Duzdar haben sich bis dato 33 Menschen gemeldet. Acht haben Hilfe via Telefon gesucht, drei via Chat, 21 via E-Mail. Eine Person hat via Facebook Rat gesucht.