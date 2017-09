Von Karin Leitner

und Serdar Sahin

Wien – Die häufigste Frage an diesem Morgen ist: „Wo geht es zu ...?“ Ob Abgeordnete, deren Mitarbeiter, Regierungsmitglieder oder Journalisten – keiner findet sich zurecht im neuen Ambiente. Es hat etwas vom ersten Schultag an sich, hier in der Wiener Hofburg, dem Ausweichquartier für das Parlament am Ring, das umgebaut wird.

Wie Kinder ihr Klassenzimmer suchen, so wird hier nach dem Plenarsaal, der Mediengalerie, der Cafeteria und einem Raucherkammerl Ausschau gehalten. Über mehrere Etagen erstreckt sich das vorübergehende Hohe Haus. Im Obergeschoß wird fortan gespeist. Mit Blick auf die Dächer der Innenstadt.

Noch ist es zu früh für Stärkung. Die Nationalratssitzung hat erst begonnen. Zwei „Aktuelle Stunden“ stehen auf dem Programm. Die eine initiiert von den Grünen, die andere von der FPÖ.

Beide Fraktionen haben Themen gewählt, von denen sie sich Nutzen für die baldige Wahl erhoffen. Die Öko-Partei lässt über das umstrittene Pestizid Glyphosat debattieren, die Blauen über die Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Auch Kanzler Christian Kern äußert sich dazu – von der Regierungsbank aus.

Die ist anders als im ursprünglichen Gebäude. Dort saßen die Koalitionäre Seite an Seite. Nun sind sie getrennt: links vor den Mandatarsreihen die Schwarzen, rechts davor die Roten.

Wie erleben die Parlamentarier dieses politische Zuhause? „Es ist hell, ansprechend“, sagt SPÖ-Frau Gabriele Heinisch-Hosek. „Und die Sitzqualität ist hervorragend.“ Etwas fehlt ihr aber: „Die Uhren, die es im alten Saal gegeben hat. Da wusste man sofort, wie lange jemand schon am Rednerpult war. Jetzt muss man auf das Handy schauen.“ SPÖ-Klubchef Andreas Schieder muss sich ebenfalls erst eingewöhnen: „Man ist noch etwas verloren.“ Das, was er bisher gesehen hat, gefällt ihm allerdings, „gelungen, würdig“, nennt er es.

Auch FPÖ-Klubobmann Heinz-Christian Strache ist angetan: „Der Saal ist heller, freundlicher. Die Akustik und die Luft sind besser. Dadurch bleibt man länger fit und frisch. Früher musste man öfter rausgehen.“ Grün-Mandatarin Berivan Aslan befindet: „Der neue Plenarsaal ist etwas unpersönlich, aber die Stühle sind angenehmer. Das Wichtigste ist, dass es endlich genug Steckdosen gibt. Im Parlament hat es nur wenige gegeben. Der Kampf um Strom ist also beendet.“

NEOS-Frontmann Matthias Strolz fühlt sich an Jugendtage erinnert: „Es ist ein wenig wie auf dem Maturaball, wo man irgendwann die Sektbar sucht. Alle sind leicht verwirrt und irren herum.“ Anders als im Stammhaus: „Im Plenarsaal ist es schwieriger, die Emotionen zu greifen. Der Saal geht in die Breite und ist flacher.“ Wie Strache glaubt Strolz, dass die Parlamentarier länger als geplant in der Hofburg werken müssen: „Der Umbau wird wohl länger als die vorgesehenen drei Jahre dauern. Da gibt es etwa den Denkmalschutz, das dürfte die Arbeiten in die Länge ziehen.“ Strache befürchtet ebenfalls, dass der Zeitplan nicht hält: „Wie auch? Mit der Sanierung ist ja noch nicht einmal begonnen worden.“

Dort wie da ist der Nationalrat eine Show-Bühne. Erst recht vor einem Urnengang. Sind Sitzungen im Intensivwahlkampf sinnvoll? Oder sollte man davon lassen, weil es nicht um die Sache, sondern nur um Stimmenfang geht? Das sollte man nicht, meint Aslan; sie gesteht aber ein: „Die Auftritte werden zu Wahlkampfzwecken benutzt.“ Für Strache ist das nicht unredlich, im Gegenteil: „Man sieht, wer vorher öffentlich Dinge fordert, und wenn es um die Umsetzung geht, nicht zustimmt.“ Schieder befindet: „Die jetzigen Sitzungen vor der Wahl sind schon terminisiert gewesen. Man könnte aber neue Wahlkampf-Regeln überlegen: dass zum Beispiel einen Monat vor der Wahl keine Umfragen mehr veröffentlicht werden. Und dass das Parlament in dieser Zeit pausiert.“ ÖVP-Mandatar Hannes Rauch regt eine andere Neuerung an: „Man könnte bei Beschlüssen mit budgetären Folgen diese Summen limitieren, damit sie künftige Regierungen nicht belasten.“

Bei der nächsten Zusammenkunft werden Mandatare weniger Energie für die Orientierung aufwenden müssen; es bleibt mehr Zeit für Eigenwerbung. Die Sitzung ist drei Tage vor der Wahl.