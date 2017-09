Von Karin Leitner

und Serdar Sahin

Wien – Im Vorjahr hat Sebastian Kurz mit Getreuen nicht nur ein Strategiepapier zur Machtübernahme in der ÖVP verfasst, über das die Tiroler Tageszeitung Ende August berichtete. Er hat auch mit NEOS-Chef Matthias Strolz über eine Plattform für die Nationalratswahl verhandelt. Dem Vernehmen nach vom Frühjahr bis zum Herbst; erstmals zusammengekommen waren sie nach dem ersten Durchgang der Hofburg-Wahl; diese war am 24. April 2016. Mit von der Partie: Strolz’ nunmehrige Kandidatin Irmgard Griss.

Wäre die Kooperation geglückt, hätte Kurz einen Konkurrenten weniger im Wahlrennen gehabt; Strolz entstammt der ÖVP.

Dieser wollte, dass sich Kurz von der ÖVP lossagt; der lehnte das ab. Er bot den NEOS lediglich Plätze auf der Bundesliste für die Wahl an.

Gegenüber der TT bestätigt Strolz die Gespräche mit dem jetzigen ÖVP-Obmann: „Ich wollte wissen, ob sich Sebastian Kurz über eine unabhängige Bürgerbewegung ähnlich der Bewegung von Emmanuel Macron in Frankreich auch drübertraut. Am Ende war klar, dass Kurz das System der ÖVP nicht verlassen will. Ich musste erkennen: Kurz will vor allem Macht – und will dabei auf die rund 60 Millionen Euro Parteienförderung für die ÖVP nicht verzichten. Daraufhin habe ich die Gespräche abgebrochen.“

Dass über Regierungsämter geredet worden sei, wie der Falter schreibt, bestreitet der Frontmann der Pinken: „Über eine Ministerienzuteilung wurde nicht gesprochen.“ Das beteuert auch NEOS-Generalsekretär Nikola Donig via TT: „Es war ein Austausch über dringend nötige sachpolitische Reformen.“

Laut Falter haben auch Mitarbeiter des Außenministeriums, das Kurz führt, an dem Strategiekonzept mitgewerkt, etwa Stefan Steiner. Er war damals Sektionschef im Ministerium, nun ist er Ko-Generalsekretär von Elisabeth Köstinger.

Und so stellen Strolz und Co. eine parlamentarische Anfrage an Kurz. Sie wollen wissen: „Wie sehr hat Sebastian Kurz auf aus Steuergeld bezahlte Mitarbeiter und sonstige Ressourcen des Außenministeriums für seine Vorhaben zurückgegriffen? Welche Kosten sind dem Außenministerium für die Ausarbeitung der Pläne zur Parteiübernahme und die Wahlkampfvorbereitungen angefallen? Inwieweit hat die Ausarbeitung der Pläne die Arbeit des Außen- und Integrationsministers zeitlich eingeschränkt?“

Was sagt Steiner zur Causa? Nichts. Aus der ÖVP-Zentrale wurde der TT mitgeteilt, dass er keine Interviews gebe, weil er nur für „die Innenfunktion“ der Partei zuständig sei. Einmal mehr heißt es auch, es gebe „erhebliche Zweifel an der Echtheit dieser Papiere“.