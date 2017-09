Von Karin Leitner

Wien – Am Abend duellieren sie sich im TV. Am Vormittag tun beide kund, was sie wirtschaftspolitisch wollen. Getrennt voneinander. Mit Karl Sevelda, dem Ex-Chef der Raiffeisen Bank International, und Cord Prinzhorn, dem Industriellen und Sohn des Ex-FPÖ-Politikers Thomas Prinzhorn an der Seite, redet NEOS-Chef Matthias Strolz einmal mehr der „Entbürokratisierung“ das Wort.

Andernorts, in der SPÖ-Zentrale, lässt Kanzler Christian Kern wissen, was ihm infrastrukturpolitisch – und in Sachen Managergehälter – vorschwebt. Heimische Hochtechnologie sei zu schützen. Betriebe, die Forschungsförderung bekommen haben, sollen von ausländischen Konzernen nicht mehr ohne Weiteres übernommen werden können. Kern möchte, dass bei Transaktionen ab 500 Millionen Euro geprüft werden muss, ob der Besitzerwechsel zulässig ist.

Was Manager-Gagen anlangt: Die will der SPÖ-Chef beschränken – mit 500.000 Euro pro Jahr; und bei Unternehmen, bei denen der Staat mehr als 50 Prozent hält. Das sind etwa Post, Verbund und Nationalbank. Grund für dieses Verlangen sei: Die Gehälter von Managern seien in den vergangenen Jahren viel stärker gestiegen als die Einkommen der Mitarbeiter des jeweiligen Betriebs. Anfang der 2000er-Jahre sei das Verhältnis bei 24:1 gelegen, nun sei es 51:1 zu Gunsten der Chefs. Nachsatz Kerns, der vor seiner Polit-Zeit im Verbund, dann bei der ÖBB war: „Ich wäre kein Prozent weniger motiviert gewesen, wenn ich weniger verdient hätte.“ Und Kern verrät, dass er mehr lukrieren hätte können als bei der Bahn: „Als ich in das Kanzleramt gewechselt bin, gab es ein Angebot eines Weltmarktführers. Das wäre eine signifikante Vergrößerung meines ÖBB-Einkommens gewesen. Ich habe gebeten, mich von meinem Versprechen zu entbinden.“ Fürchtet er nicht, dass sich im Fall eines Gagenlimits keine guten Leute für Nicht-Privatunternehmen finden? „Das kann passieren. Ich erwarte mir keine Gratulationsanrufe.“

Die ersten, die Kern nicht gratulieren, sind die Nationalbanker. Sie sind verwundert. Für das Direktorium gelte seit Mitte der 1990er-Jahre das Bezügebegrenzungsgesetz. Gouverneur Ewald Nowotny darf nicht mehr verdienen als der Kanzler; derzeit 300.000 Euro. In der SPÖ heißt es gegenüber der TT dazu: „Es geht um eine gesetzliche Regelung, bei der theoretisch auch die Nationalbank erfasst wäre. Faktisch würde sie da aber nicht schlagend werden.“