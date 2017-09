Lienz – Die neue ÖVP unter Sebastian Kurz propagiert ein parteiinternes Vorzugsstimmen-System, das es beliebten Kandidaten ermöglichen soll, trotz schlechtem Listenplatz weit nach vorn zu rücken. Das greift Silke Steiner, Bezirksobfrau des Osttiroler Wirtschaftsbundes, nun auf – in Lienz flankiert von Landesobmann Franz Hörl.

Was die Bezirksliste betrifft, so befindet sich Steiner auf Platz zwei hinter Bauernbündler Bernhard Webhofer. Das ist jedoch nicht ihre Stoßrichtung, da über die Bezirksliste nie und nimmer ein Sitz im Parlament zu erreichen ist. Auf der Tiroler Landesliste ist Steiner auf Platz sieben gereiht, Webhofer ist Vierter. Da will Steiner mit ihrem Werben um Vorzugsstimmen ansetze­n. „Obwohl ich Webhofer nicht als Konkurrenten ansehe. Ich strebe generell ein gutes Ergebnis für die Liste Kurz an“, meint sie.

Bei der Nationalratswahl 2013 erreichte Silke Steiner als Nummer eins der Bezirksliste über 3000 Vorzugsstimmen. Diese Marke zu übertreffen bezeichnet sie als „ehrgeiziges Ziel“. (co)