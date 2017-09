Von Karin Leitner und Serdar Sahin

Wien — In Deutschland ist die Wahl geschlagen. In Österreich steht sie in drei Wochen an. Dreimal treffen Spitzenkandidaten bis dahin im TV aufeinander. Debüt ist auf Puls4. Der Ex-Grüne Peter Pilz ist mit von der Partie. Es gilt vor allem, Unentschlossene von sich zu überzeugen. Es gibt bei der Debatte großteils eine Allianz von Schwarz, Blau und Pink — und von Rot, Grün und Pilz.

Zu Anfang geht es um Vergangenheitsbewältigung. ÖVP-Obmann Sebastian Kurz verteidigt erneut seine Entscheidung, vorzeitig aus der Koalition auszusteigen. „Es war nicht mehr die Einigkeit für große Veränderungen da." SPÖ-Chef Christian Kern befindet einmal mehr, Kurz und seine „Helfer" hätten gegen die Regierung gearbeitet. Kurz' Konter: „Es ist nie eine Seite schuld. In vielen Fragen gibt es massive Meinungsunterschiede, etwa in der Migrationsfrage. Es war gut, den Österreichern ein Jahr Dauerwahlkampf zu ersparen.

Video: Schwarz-blaue Neuauflage?

Pilz gibt Kurz Recht: „Es ist nichts mehr gegangen." Nachsatz: „Wir hatten aber einen schwarzen Betonblock, an dem jede Reform gescheitert ist." Für FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist Kurz für alles mitverantwortlich, das geschehen sei: „Jetzt versucht er, das wegzuwischen. Dieses Täuschungsmanöver gelingt nicht." Grünen-Spitzenfrau Ulrike Lunacek tut in Richtung Kurz kund: „Wir wissen, dass Sie das länger geplant haben. Und Schwarz-Blau planen." NEOS-Chef Matthias Strolz erläutert, wie bereits in der TT, dass er mit Kurz ausgelotet habe, eine Bürgerbewegung zu gründen; das habe nicht funktioniert.

Dann geht es zum Inhaltlichen, „Gerechtigkeit" ist auf der Agenda. Soll es eine Erbschaftssteuer geben? Kurz, Strache und Strolz sagen Nein; Kern plädiert wieder dafür („Ab einer Million Euro"). Das tun auch Luna­cek und Pilz. Tenor von Kern und Lunacek: „Die Reichsten müssen einen fairen Beitrag leisten." Kurz verwahrt sich gegen neue Steuern, er drängt auf Reformen. Strolz beklagt verkrustete rot-schwarze Strukturen. „Da kann der Herr Kurz Muckis zeigen." Strache konstatiert eine „Fairnesskrise"; auch er attackiert Kern und Kurz. Das bringt Kern in Rage. Er verweist auf das Kärntner Hypo-Desaster: „Den Kaugummi kriegen Sie von Ihrer Schuhsohle nicht weg." Pilz merkt an: „Nach dem Kurz-Strache-Strolz-Modell zahlen Reiche und internationale Konzerne keine Steuern."

Video: Für oder gegen eine Erbschaftssteuer?

Dann wird über Parteispenden debattiert. Alle beteuern, alles transparent zu handhaben. Es geht hart zu zwischen Kern und Kurz.

Nächste Causa: Sollen Flüchtlinge die gleichen Sozialleistungen bekommen wie Inländer? Strolz, Kurz und Strache sind dagegen. Kern, Lunacek und Pilz sagen Ja — mit Vorbehalt. Lunacek plädiert für „Zugang zum Arbeitsmarkt". Kurz drängt neuerlich darauf, die Mindestsicherung für Flüchtlinge zu reduzieren, spricht von „Pull-Faktor" in das Sozialsystem; sie seien „nicht nur auf der Suche nach Schutz". Kern urteilt: „Wer arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet." Und: „Integration müssen wir befördern." Strache und Kurz matchen sich. Der Blaue wirft dem ÖVP-Mann vor, 2015 „auf dem Schoß der Frau Merkel gesessen" zu sein. Kurz' Replik: Tatsächlich sei er für seine harte Flüchtlingspolitik schon damals getadelt worden.

Video: Gleiche Sozialleistungen für Österreicher und Flüchtlinge?

In Sachen Mietpreisobergrenze sind Kurz, Strache und Strolz wieder eines Sinnes; eine solche solle es nicht geben. Der Rest der Kandidaten ist dafür. Ebenso verhält es sich bei der Wertschöpfungsabgabe. Pilz ist da ambivalent.

Dann geht es um Religion und Staat. Ist eine christliche Leitkultur nötig? Ja, sagen nur Kurz und Strache. „Man muss es nicht Leitkultur nennen, aber das, was uns ausmacht, muss man stärken", meint Kurz. Strache wirft ihm vor, das Thema Islamkindergärten „verbockt" zu haben. Kurz reklamiert für sich, dahingehend aktiv zu sein. Für Lunacek ist Religion Privatsache. Auch für Kern: „Religion hat in der Politik nichts verloren."

Nach zwei Stunden ist Schluss mit den Scharmützeln. Fortsetzung folgt.

Video: Soll der Staat Mietobergrenzen festlegen?