Von Karin Leitner

Wien – Vor einem Jahr hat Innenminister Wolfgang Sobotka wissen lassen: „Eine Richtlinienkompetenz für den Bundeskanzler kommt nicht in Frage.“ Nun ist er für eine solche, um „Veränderungswillen durchzubringen“, wie er sagt. Grund für Sobotkas Sinneswandel, den es auch in seiner Partei gibt: ÖVP-Obmann Sebastian Kurz will eine „Richtlinienkompetenz“; einem Regierungschef müsse möglich sein, zu führen und zu entscheiden.

Kurz ist nicht der Erste, der eine derartige Befugnis nach deutschem Vorbild begehrt. Der einstige SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer hat sie verlangt; sein Nachfolger Werner Faymann hätte sie nicht abgelehnt. Unter Regierungschef Christian Kern ist sie im Herbst 2016, als in der Koalition über ein neues Krisenmanagement debattiert wurde, Thema gewesen.

Wäre ein Durchgriffsrecht des Kanzlers ein guter Machtzuwachs für diesen? Und wie wird es in Deutschland gehandhabt? Dort heißt es im Artikel 65 des Grundgesetzes: „Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung.“ Ministern Weisungen zu geben, ist ihm aber nicht gestattet: „Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung.“ Ob dieser Definition bezweifeln heimische Experten, dass eine derartige Regelung realpolitisch greifen würde. „Die Richtlinienkompetenz ändert nichts daran, dass der Kanzler mit seinem Koalitionspartner und den Ministern im Einvernehmen sein muss“, befindet der Verfassungsrechtler Heinz Mayer. Das Recht, die koalitionäre Arbeit zu koordinieren, habe der Regierungschef ohnehin.

Mayers Kollege Theo Öllinger verweist darauf, dass die Richtlinienkompetenz dem Einstimmigkeitsprinzip in der Regierung widerspräche.

Um eine solche Kompetenz zu verankern, müsste die Verfassung geändert werden; dazu bedürfte es einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Wie stehen die übrigen Parteien dazu? Die SPÖ reißt sich – wohl ob Kurz’ Kanzlerschaft vor Augen – nun nicht mehr um eine Richtlinienkompetenz. Ihr Frontmann Kern ortet via Facebook eine „alte Diskussion. Sie macht wieder deutlich, worüber die ÖVP reden will: nur über Politiker-Politik – und nicht über konkrete Inhalte.“ Seine Partei werde sich „auf diese fadenscheinige Diskussion nicht einlassen“.

FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache hält ebenfalls nichts von mehr Entscheidungsmacht für den Regierungschef; er wolle mehr direkte Demokratie à la Schweiz. Auch die Grünen möchten es bei den jetzigen Befugnissen des Kanzlers belassen. Die NEOS sind für eine Richtlinienkompetenz. Schon 2014 hat ihr Chef Matthias Strolz darauf gedrängt. Sein Pro-Argument: Damit könnten sich die Regierungsparteien nicht mehr so leicht gegenseitig blockieren. SPÖ-Klubchef Andreas Schieder pflichtete Strolz damals bei: Das Amt des Kanzlers sollte aufgewertet werden.

Was darf ein Regierungschef derzeit? Er schlägt dem Bundespräsidenten die Minister seiner Regierung vor, die dieser angelobt (oder auch nicht). Er kann das Staatsoberhaupt aber auch ersuchen, einen Minister zu entlassen – ohne einen Grund dafür zu nennen. Kern erwog das zu Beginn des Jahres, weil sich Sobotka anfangs geweigert hatte, das überarbeitete Koalitionsübereinkommen zu unterschreiben. Weiters leitet der Kanzler die Regierungssitzungen – und entscheidet über die Tagesordnung. Gesetzesvorlagen bringen die jeweiligen Minister ein. Da die Regierung ein Kollegialorgan ist, muss alles einstimmig beschlossen werden.