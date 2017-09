Wien — Nächste Runde in den TV-Konfrontationen auf Puls 4. Diesmal traf ÖVP-Obmann Sebastian Kurz zuerst auf die Grünen-Frontfrau Ulrike Luna­cek. Anschließend duellierte sich Kurz mit NEOS-Chef Matthias Strolz.

Einigermaßen höflich, in der Sache aber durchgehend kontroversiell ist die Diskussion zwischen Kurz und Lunacek verlaufen. Die Differenzen gingen schon los, als die Grünen-Spitzenkandidatin bei der Geschenkübergabe zu Beginn des Duells Kurz eine Torte mit einem lesbischen und einem schwulen Paar auftischte. Der damit verbundene Wunsch, dass die ÖVP im Parlament die Abstimmung über eine Öffnung der Ehe für Homosexuelle freigeben solle, wurde von Kurz zurückgewiesen. Er sei gegen jegliche Form der Diskriminierung, es sei aber legitim, einen Unterschied im Namen zwischen Verpartnerung und Ehe zu machen, sagte Kurz.

Nicht besser erging es Lunaceks Ansinnen, die Parteienfinanzierung auch an der Anzahl der Frauen im Parlament zu bemessen. Da könnte man auch Quoten für Junge und Alte oder für Abgeordnete mit Migrationshintergrund machen, wies Kurz das Grüne Begehren ab. Der ÖVP-Chef ist überzeugt, mit dem von seiner Partei etablierten Reißverschluss-System und starken Frauen im Vorzugsstimmen-Wahlkampf den Anteil weiblicher Mandatare seitens der Volkspartei zu heben.

Gar nicht unerwartet kam, dass in der Ausländerpolitik die Unterschiede wohl mit der meisten Polemik vorgetragen wurden. Lunacek hielt dem Ressortchef vor: „Als Integrationsminister sind sie gescheitert." Kurz versuche immer nur die Schuld auf andere zu schieben, weil er die Stimmen der Freiheitlichen bekommen wolle. Der VP-Chef hielt Luna­cek und den Grünen „falsch verstandene Toleranz vor". Dass er nicht noch mehr auf den Weg gebracht habe, sieht der Integrationsminister darin begründet, dass er ständig behindert worden sei und seine Positionen in der Flüchtlingspolitik erst langsam salonfähig geworden seien.

Weit voneinander entfernt waren die beiden auch in der Europa-Politik. Während die EU-Abgeordnete Lunacek eine Vertiefung der Union bewarb, sprach sich der Außenminister für ein „Europa der Subsidiarität" aus. Verteidigt wurde von Kurz sein Vorschlag, die Mindestsicherung für Zuwanderer aus der Union erst nach fünf Jahren zu gewähren: "Sonst gefährden wir mittelfristig die Niederlassungsfreiheit", sieht der VP-Chef doch sinkende Akzeptanz in der Bevölkerung. Lunacek wiederum hielt Kurz vor, die deutsche AfD sogar rechts zu überholen. Der einzige Punkt, wo Lunacek gegen eine Vertiefung ist, ist der militärische Bereich. Für die Diskussion logisch war der VP-Obmann gerade in der Sicherheitspolitik für eine stärkere Zusammenarbeit in Europa - so weit das die Neutralität eben zulasse.

Weniger höflich verlief die Konfrontation zwischen Kurz und Strolz. Die Geschenke zu Beginn fielen durchaus familiär aus, wenn auch auf unterschiedliche Art: Kurz übergab dem früheren ÖVP-Mitarbeiter Strolz einen Gutschein für einen Familienausflug ins Planetarium. Strolz hatte für den jungen Parteichef eine "Familienfoto"-Collage mit seinen fünf Vorgängern als ÖVP-Chef, seit er "Spitzenfunktionär" ist, dabei.

Immer wieder verfielen die beiden Kontrahenten im Lauf der Diskussion ins Du-Wort und gönnten sich auch den einen oder anderen Schmäh. So gab Kurz eine Anekdote aus einem Rhetorik-Seminar zu besten, als Trainer Strolz stets gepredigt habe: "'Ihr müsst's breitbeinig stehen wie Cowboys.' Ich mach das noch immer nicht - ich hoffe, man versteht mich trotzdem." Für eine gemeinsame Wahlplattform reichte die kurze gemeinsame Vergangenheit trotzdem nicht, wiewohl man darüber gesprochen habe, wie Strolz einmal mehr bestätigte. Aber: "Es hat schlussendlich nicht gefunkt."



Die beiden lieferten sich dann ein hartes Match — immer wieder fielen sie sich ins Wort. Strolz erläuterte, wie bereits in der TT, dass er mit Kurz ausgelotet habe, eine Bürgerbewegung zu gründen; das habe nicht funktioniert. Dann geht es um Inhatliches: In der Causa Zuwanderer und Integration trugen die beiden Spitzenkandidaten ihre bekannten Ansichten vor.

Nächster Punkt: Reformen. Strolz kritisierte, dass die ÖVP bei der Abschaffung der „kalten Progression" vergangene Woche im Parlament nicht mitgegangen sei. „Das ist Wahltaktik." Kurz argumentierte: „Machen wir das nicht vor der Wahl als Wahlzuckerl, sondern danach. Dafür aber ordentlich finanzieren." Auch beim Thema Pensionen liegen die Beiden auseinander. Frühpension sollte die Ausnahme sein, meinte der ÖVP-Chef. „Das müssen wir mit Anreizen fördern." Strolz findet den „Zickzackkurs der ÖVP abenteuerlich".

Richtig aneinander gerieten die beiden dann beim Thema Entwicklungszusammenarbeit. Kurz wollte sich nicht vorwerfen lassen, nie bei den entsprechenden Ratssitzungen gewesen zu sein: Man sei bei allen Sitzungen vertreten, aber er nehme grundsätzlich nicht an Sitzungen teil, bei denen schon alles ausgemacht sei, denn da sei es ihm schade um seine Zeit. Außerdem habe er als Außenminister eine "Trendwende" bei der Entwicklungszusammenarbeit geschafft. Strolz behauptete entrüstet, dass die Regierung jährlich mehr Geld für Werbung und Inserate ausgebe als für Entwicklungszusammenarbeit für ganz Afrika - mit Zahlen belegen konnte er dies auf Nachfrage allerdings nicht.