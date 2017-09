Wien — „Gerechtigkeit" ist in diesem Nationalratswahlkampf ein großes Thema. Damit treffen die Stimmenfänger aller Couleur wohl auch das Gefühl vieler Bürger. Laut einer aktuellen Studie des Markt- und Motivforschungsinstituts „research affairs" haben zwei Drittel den Eindruck, in Österreich gehe es unfair zu.

In den Parteien wird teils unterschiedlich gesehen, was fair ist — oder wäre. Was bedeutet für die Befragten „Gerechtigkeit"? Für eine große Mehrheit von 87 Prozent steht an erster Stelle, „dass man von dem Lohn für seine Arbeit auch leben kann"; 66 Prozent sagen: „Dass sich der Staat für gerechte Steuersätze einsetzt, um die Mittelschicht zu erhalten." Ebenso viele erachteten als gerecht, „dass international tätige Konzerne in Österreich ihre Steuern hier zahlen, damit jedem Einzelnen mehr davon übrig bleibt". Auf Rang vier in diesem Ranking: „Dass jeder die gleichen Chancen auf Bildung und Jobs hat." 63 Prozent der Österreicher geben das an.

Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Österreicher versteht unter Fairness: „Wer mehr leistet, soll auch mehr verdienen als derjenige, der wenig leistet." Dass sozial Schwächere finanziell unterstützt werden, ist für 55 Prozent gerecht. Mit 25 Prozent Zuspruch weit abgeschlagen auf dieser Skala ist der Befund: „Dass sich Löhne nach der geleisteten Zeit richten, nicht nach der Qualifikation oder der Position." (TT)