Wien – In Europa haben mit Ausnahme von Österreich nur Norwegen, Dänemark und Schweden keinen Inlands-Geheimdienst. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) überlegt nun, ob es nicht an der Zeit sei, in Österreich diese Lücke zu schließen. „Wir sind einer der wenigen europäischen Staaten, die über keinen Inlands-Nachrichtendienst verfügen. Wir sollten daher prüfen, ob wir einen solchen brauchen. Ich will jedenfalls eine Diskussion hierzu anstoßen. Die Sicherheitslage erfordert es“, sagte er gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Knapp zwei Wochen vor der Nationalratswahl am 15. Oktober legt damit Sobotka ein neues Thema in der Sicherheitsdebatte auf den Tisch. Es gibt in Österreich allerdings einen Heeresnachrichtendienst und ein Bundesamt für Verfassungsschutz. Braucht es da wirklich noch einen Inlands-Nachrichtendienst? Innenminister Sobotka beantwortet die Frage mit einem Ja. „Der Heeresnachrichtendienst ist im Wesentlichen für die strategische Aufklärung im Ausland zuständig. Das Bundesamt für Verfassungsschutz kann zudem im Inland nur im Verdachtsfall ermitteln.“

Er wolle jedenfalls in der kommenden Legislaturperiode die Debatte über einen Inlands-Nachrichtendienst vorantreiben, wie er sagte. Damit will Sobotka auch jene Gerüchte zerstreuen, nach einem Wahlsieg der ÖVP als künftiger Finanzminister auf der Regierungsbank Platz nehmen zu wollen. „Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren Innenminister – und bin im Amt angekommen. Jetzt ist der Wähler am Wort. Sollte ich nach den Wahlen gefragt werden, ob ich Innenminister bleiben will, würde ich das mit Freude annehmen. Ich würde gerne noch etwas bewegen für die Menschen in diesem Land“, sagte Sobotka. (TT)