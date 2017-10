Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien — Die SPÖ kann auch bei „Neuropa", wie es in ihrem Wahlprogramm heißt, nicht ohne ihr Kernthema Gerechtigkeit: Bei der EU-Politik stehen gemeinsame Regeln und Ziele für Beschäftigung, Wirtschaftswachstum und Investitionen auf der Wunschliste. Ziel ist die Weiterentwicklung der EU zu einer „Wohlstands­union". Schlupflöcher, durch die man in der EU Steuern vermeiden kann, sollen gestopft werden.

In Sachen Heer will die SPÖ zusätzlich 2000 Soldaten. Der beschlossen­e Ausbau der Miliz soll fortgesetzt werden. In die technische Ausstattung des Heers sollen in den nächsten Jahren 1,3 Mrd. Euro fließen. Kein Thema ist die Beteiligung an einer EU-Armee, sehr wohl aber die Vertiefung der militärischen Kooperation mit gleichgesinnten Partnerstaaten. Das Auslands- einsatzkonzept sieht verstärkte Unterstützung beim Außengrenzschutz der EU und die Teilnahme an Stabilisierungsmissionen in Hauptherkunftsländern von Migrationsbewegungen vor.

Für die ÖVP ist europapolitisch ein Kurswechsel nötig. Der Kommissionspräsident soll direkt vom europäischen Volk gewählt werden, auch ein Subsidiaritätspakt sowie die Verkleinerung der Europäischen Kommission ist vorgesehen. Für Gesetze soll ein Ablaufdatum eingeführt werden. Für EU-Assistenzeinsätze an der Außengrenze der EU soll es zivil-militärische Grenzschutztruppen unter ziviler Führung und eine robuste Kriseneingriffstruppe auf europäischer Ebene geben. Das EU-Budget soll vor allem durch Bürokratieabbau angepasst werden.

Für die Westbalkanstaaten sieht die ÖVP eine EU-Beitrittsperspektive vor, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sollen abgebrochen werden. Beim Heer sollen das Milizsystem ausgebaut, der Grundwehrdienst und der Zivildienst durch bessere Bezahlung und individuellere Ausbildungsmöglichkeiten attraktiver werden.

Die FPÖ hat in ihrem Wahlprogramm dem Thema Grenzschutz viel Platz gewidmet. So brauche es an der Brenner-Grenze statt Stichproben sofort ernsthafte Grenzkontrollen. Darüber hinaus fordern die Blauen mehr Geld für Polizei und Heer, das Landesverteidigungsbudget gehöre etwa von 0,6 auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht. Am Schluss des Programms finden sich die Positionen zur EU: Die FPÖ will die Rückübertragung von Kompetenzen aus Brüssel an die Mitgliedsstaaten, etwa in der Agrarpolitik. Zum Schutz der Sparer sollte Österreich auch aus der Schulden- und Haftungsunion aussteigen.

Für eine „starke politische, soziale und ökologische EU" stehe man, heißt es im 61 Seiten starken Wahlprogramm der Grünen, an dessen Anfang das Europa- und Außenpolitikkapitel steht. Dazu gehöre auch fairer Handel, ein ebensolcher Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit und die Möglichkeit zur legalen Migration nach Europa. Außerdem soll es ein gemeinsames europäisches Asylsystem „mit menschenwürdigen Erstaufnahmezentren" geben, einer fairen Aufteilung in der EU und der Wiedereinführung des Botschaftsasyls.

Beim Thema Bundesheer sind die Grünen überzeugt, dass sich die Aufgaben und Szenarie­n des Bundesheeres seit dem Kalten Krieg grundlegend geändert haben. Deshalb fordern sie eine Abschaffung der Wehrpflicht; rund 6000 spezialisierte BerufssoldatInnen sollen sich an polizeiartigen UNO-Einsätzen zur Friedenssicherung und Katastrophenhilfe beteiligen. Den Katastrophenschutz würden die Grünen nach deutschem Vorbild (Technisches Hilfswerk) umrüsten. Eine EU-Armee ist für die Grünen mit der Neutralität unvereinbar und heiße, das Pferd von hinten her aufzuzäumen. Die EU solle sich stattdessen darauf konzentrieren, eine gemeinsame Außenpolitik aufzubauen.

Laut den NEOS gehört die Zusammenarbeit in der EU „mit kritischem Blick verbessert und mit mutigen Entscheidungen vertieft". Alle EU-Bürger sollen daher langfristig „in einer Europäischen Republik aus starken Staaten und Regionen" leben. Das EU-Budget gehöre effektiver und effizienter eingesetzt, weg von einer Subventions- zu einer Investitionsunion. Den Schengen-Raum wollen die Pinken zu einer „Allianz der Verantwortung" weiterentwickelt sehen, inklusive gemeinsamem Grenzschutz und Asylregeln. Die NEOS fordern auch eine gemeinsame EU-Außen- und Sicherheitspolitik sowie eine EU-Armee. Auch die Zusammenarbeit der Europäischen Polizei- und Geheimdienstbehörden solle verstärkt werden.

Peter Pilz, bei den Grünen lange Jahre Sicherheitssprecher und Experte für das Bundesheer, tritt für die Entwicklung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU ein. „Momentan gibt es sie nicht", so Pilz gegenüber der TT. „Innereuropäisch muss auch Schluss sein mit der hingebungsvollen Zuwendung in Richtung der Visegrád-Staaten." Er habe Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) auch schon einen Vorschlag zum Thema Luftraumüberwachung vorgestellt: Derzeit müssen Österreich, die Schweiz, Tschechien und Slowenien ihre Luftraumüberwachung neu aufstellen.