Von Karin Leitner

Wien – Georg Niedermühlbichler ist SPÖ-Geschichte, die Causa Silberstein ist es nicht. Am Samstag ist publik geworden, dass der international rührige Wahlkampf-Experte Tal Silberstein hinter zwei Facebook-Seiten steht, mit denen Stimmung gegen ÖVP-Chef Sebastian Kurz gemacht wird. Teils rassistische und antisemitische Kommentare sind publiziert worden; mittlerweile sind diese Seiten gelöscht. Silberstein werkt zwar seit 14. August nicht mehr für die Genossen – sie haben den Vertrag mit ihm gekündigt, weil er wegen Korruptionsvorwürfen in Israel vorübergehend verhaftet worden war –, ein SPÖ-Mitarbeiter wusste aber von diesen Aktivitäten. Das sagte nicht nur Niedermühlbichler, der am Samstagabend zurückgetreten ist; das sagt auch Parteichef Christian Kern.

Ob des Desasters kurz vor dem Wahltag versucht er eine Vorwärtsstrategie: „Volle Aufklärung“ der Angelegenheit sicherte er gestern bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt zu. Eine rote Task-Force, angeführt vom SPÖ-Abgeordneten und Wirtschaftsprüfer Christoph Matznetter, werde sich der Sache annehmen. Er habe bereits im Sommer befunden, dass es „ein erheblicher Fehler“ gewesen sei, Silberstein zu engagieren: „Unser Vertrauen wurde missbraucht.“ Mitte August habe die SPÖ entschieden, „Silberstein und seine Mitarbeiter von der Kampagne abzuziehen“. Hernach hätten sich der Ton und die antisemitische Propaganda auf den manipulierten Facebook-Seiten „beschleunigt“.

Wer hat diese Umtriebe finanziert – es sollen ja rund 500.000 Euro dafür ausgegeben worden sein? Das wisse er nicht, antwortete Kern; es habe „keine finanziellen Verbindungen“ der SPÖ zu Silbersteins Team gegeben. „Die Frage stellte sich schon vor dem 14. August, nach dem 14. August noch eindringlicher.“

Er frage sich allerdings ebenso, wie es sein konnte, dass für Silberstein auch Leute zugange waren, die zuvor in anderen Parteien gearbeitet haben. Kern nannte sie nicht. Er spielte auf einen Mann an, der für die ÖVP und die NEOS gearbeitet hat; detto auf eine Frau mit familiärer Nähe zu einem ÖVP-Bundespolitiker. „Interessante Querverbindungen“ zu Polit-Konkurrenten sind das für den Vorsitzenden der SPÖ.

Wer sich „schädigend verhalten“ habe, müsse „mit rechtlichen Schritten“ rechnen, tat Kern kund: „Wir werden unseren Beitrag zur Aufklärung leisten. Wir hoffen, dass andere auch ihren Beitrag leisten werden.“

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl äußerte sich ebenfalls zur Schmutzkübel-Affäre: „Es ist eine Riesensauerei, was passiert ist.“ Für ihn sei „nicht nachvollziehbar, dass in diesen Postings Kern zu mehr als zwei Dritteln negativ dargestellt wird. Da frage ich mich, welches Interesse hätte die SPÖ daran, dass man den eigenen Bundeskanzler negativ darstellt? Also muss man mal sagen, wer dahintersteckt.“ Wen vermutet er? Mit Blick auf die gestrigen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in seinem Land konstatierte Niessl: „Ich unterstelle zumindest der ÖVP, wenn sie es steuern kann, dass sie es gesteuert hat. Die ÖVP unternimmt alles, um der SPÖ möglichst stark zu schaden. Das war schon immer so.“

Und wie geht es in der SPÖ-Zentrale weiter? Niedermühlbichler wird von zweien politisch beerbt. Frauengeschäftsführerin Andrea Brunner ist bis zum 15. Oktober für Organisatorisches zuständig, Task-Force-Mann Christoph Matznetter für die „Kommunikation nach außen“.