Von Michael Sprenger

Wien – „Wir haben ein vitales Interesse an der raschen Aufklärung.“ Christoph Matznetter wurde am Sonntag als SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Leiter der internen Task-Force bestellt, um die Causa Silberstein aufzuklären. Also Licht in die dubiosen Machenschaften zu bringen. Seit gestern, 8 Uhr, ist er in der Parteizentrale in der Löwelstraße aktiv. Und er weiß, dass er externe Unterstützer braucht. Ein Datenforensiker wird engagiert, um die Computer zu durchleuchten, Spuren zu entdecken.

Was die interne Prüfung angehe, setze die SPÖ auf die Unterstützung durch jenen Wirtschaftsprüfer, der vom Rechnungshof als Abschlussprüfer ausgesucht worden sei. Er wurde von Matznetter gestern für eine Prüfung engagiert.

Und dann sind da noch die Überlegungen zu Anzeigen und Klagen. Auch hierbei wurde Matznetter aktiv, wie er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung erklärte. Der Anwalt der Partei in Mediensachen ist schon aktiv.

Es wird eine Anzeige gegen unbekannt eingebracht – also gegen die Betreiber jener Facebook-Seiten, die unter Mitwisserschaft zumindest eines SPÖ-Mitarbeiters Dirty Campaigning gegen ÖVP-Chef Sebastian Kurz betrieben haben.

Dazu kommt eine Sachverhaltsdarstellung wegen der Diffamierung von Kanzler Christian Kern (SPÖ) auf einer der Seiten.

Schließlich wird sich die SPÖ an Facebook wenden mit dem Ersuchen, die Namen der Initiatoren der Facebook-Seiten herauszugeben. Ob er bis zur Wahl Klarheit herstellen kann, weiß Matznetter nicht: „Ich werde es versuchen – und denke auch daran, Detailergebnisse zu veröffentlichen.“

Ob er schon erste Hinweise gefunden hat? Nein, sagt Matznetter, aber es erscheint ihm vieles dubios. Der Bundesgeschäftsführer vermutet, dass Geldflüsse von anderer Seite gekommen sein könnten. Woher, sagt er nicht.

Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) spricht sich ebenfalls für eine „schonungslose“ Aufklärung der Dirty-Campaigning-Affäre aus. Es müsse geklärt werden, wer „die weitere Tätigkeit des Herrn Silberstein, nachdem er bei der SPÖ entlassen wurde bzw. der Vertrag aufgekündigt wurde, weiterbezahlt“ habe und wer davon gewusst habe. Auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz werde „erklären müssen, wieso er weiß, dass da zwölf Leute angestellt wurden, ich wusste das nicht“, sagte Häupl. „Also, es gibt viele, viele Fragen, die da aufzuklären sind.“ Wenn nötig, solle man die Staatsanwaltschaft einschalten, sagt Häupl.