Wien – ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka will im Zuge des „Aktionsplans Sicheres Österreich“ die Polizei aufrüsten. Konkret werden die Einsatzkräfte – nachdem sie bereits Kameras am Körper (Bodycams), Smartphones und Tablets erhalten haben – mit neuen Langwaffen und neuer Munition ausgestattet. Für Letzteres wurde ein wissenschaftliches Projekt an der Universität Innsbruck sowie an der ETH Zürich erarbeitet.

Darüber hinaus bekommen die Polizisten neue ballistische Gilets, Schutzhelme und -schilder. Die Fahrzeuge aller Landespolizeidirektionen erhalten zudem neue Kennzeichenerkennungsgeräte. Damit können die Nummerntafeln parkender oder überholender Fahrzeuge überprüft werden, um rascher agieren zu können.

Derzeit werden sukzessive 300 Bodycams und Beweissicherungskameras angeschafft. Sie dienen nicht nur zum Selbstschutz, sondern auch zur Deeskalation bei Amtshandlungen, meint Sobotka. Die Bilder der Kameras werden ein halbes Jahr gespeichert, sollte es zu keinen Verfahren kommen.

Bis 2018 werden zusätzliche Investitionen von 400 Millionen Euro getätigt, bezifferte Sobotka die Kosten dafür.

Auch der Zugang zu sozialen Netzwerken für die Ermittlungsarbeit wurde neu geregelt. Derzeit wird eine Upload-Plattform für Bild-, Video- und Sprachdateien programmiert. Dort sollen dann Privatpersonen der Polizei Beweismaterial zur Verfügung stellen können.

Neben Ausrüstung, Ausbildung und Strategie wurde auch die Organisation der Polizei angepasst. Zukünftig kommt eine eigene Taskforce „Glücksspiel“ zum Einsatz, die im Bundeskriminalamt (BK) angesiedelt ist und diese organisierte Kriminalitätsform bekämpfen wird. Auch das Problem der illegalen Suchtmittellabore wird ab sofort zentral vom BK bearbeitet. Um gegen den Anstieg des illegalen Waffenhandels vorgehen zu können, wird eine eigene Waffendatenbank mit Verknüpfungsfunktion erstellt. Zudem wurde die Plattform Illegaler Waffenhandel (IWH) initiiert, die eine ämterübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht. Ziel ist es, durch internationale Kooperation den Waffenhandel bereits in den Herkunftsländern zu unterbinden. (sas)