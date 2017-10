Von Michael Sprenger

Wien – Wie konnte das alles passieren? Das fragen sich rote Funktionäre und politische Beobachter. Die Affäre Silberstein – die dubiosen Machenschaften bis hin zu den gefakten Facebook-Seiten gegen ÖVP-Obmann Sebastian Kurz – ist der bisherige Höhepunkt eines verkorksten Wahlkampfs.

Eine mögliche Antwort auf die zentrale Frage liefern mitunter die unterschiedlichen Gruppen in der Partei, die da ihre Süppchen kochen konnten. Im Umfeld des früheren ÖBB-Chefs Christian Kern entstanden so Mehrgleisigkeit und Konzeptlosigkeit.

Der Erste, der dieses Tohuwabohu durchschaute, war Kampagnenmanager Stefan Sengl. Er kündigte Ende Juli seinen Vertrag. Nicht die familiären Gründe gaben den Ausschlag, sondern Sengls Auseinandersetzungen mit dem externen Berater Tal Silberstein. Sengl pochte auf klare Strukturen, auf eine rote Linie in der Wahlauseinandersetzung. Er prallte mit seinen Ideen an den beharrenden Kräften in der Partei ab. Nach Sengls Abgang bildete sich ein Vakuum. Da konnte Silberstein richtig drauflosfuhrwerken.

Silberstein ist aber nicht die Erklärung für die Mehrgleisigkeit. Diese bildete sich in der SPÖ schon mit Kerns Einzug in das Kanzleramt. Da gab es das Team Kanzleramt. Mitarbeiter aus dem Kabinett glaubten zu wissen, wie sie ihren Chef auch im Wahlkampf positionieren müssen.

Dabei kam es immer wieder zu massiven Auffassungsunterschieden mit dem Team in der Parteizentrale. In der Mannschaft (des mittlerweile zurückgetretenen) Parteimanagers Georg Niedermühlbichler machte sich immer mehr Frustration breit. Man sah sich zusehends in der Rolle, Fehler des Kanzleramts zu korrigieren. Dies gipfelte in Handgreiflichkeiten. Der Schlag-Abtausch wurde publik – wie so vieles später auch. Konsequenzen wurden keine gezogen.

SPÖ-Granden wundern sich bis heute, warum engste Mitarbeiter aus dem Kabinett von Ex-Kanzler Werner Faymann noch in Schlüsselfunktionen im Kanzleramt und in Ministerien sind. Auch diese Gruppe wird mittlerweile parteiintern verdächtigt, illoyal zu sein.

Damit nicht genug. Mit dem Rauswurf Silbersteins wurden weitere Mitarbeiter freigesetzt. Und damit waren sie unkontrollierbar.

Zwischen allen Gruppen und Grüppchen wurden wochenlang fleißig Strategiepapapiere ausgetauscht (und kopiert), E-Mails gespeichert – und nach außen gespielt.