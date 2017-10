Innsbruck, Wien – „Die Regionen wissen selbst am besten, was sie für ihre Zukunft brauchen“, sagt Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter. Deshalb hat das Ministerium unter wissenschaftlicher Begleitung und mit Einbindung von 3000 Teilnehmern in 20 Handlungsfeldern Vorschläge für mehr Chancengerechtigkeit erarbeitet. Dieser Masterplan für die Regionen wurde vor wenigen Monaten präsentiert, an der Umsetzung wird teils gearbeitet – für das ganze Konzept kam der aktuellen Regierung aber quasi die Wahl dazwischen. Im nächsten Regierungsprogramm soll der gesamte Plan jedenfalls nach dem Wunsch Rupprechters aufgegriffen werden.

Es geht um Chancengerechtigkeit zwischen Stadt und Land. Unter mehreren Punkten ist ein Bremsen bzw. Stoppen der Abwanderung eines der Hauptziele. Studien zufolge wandern jährlich rund 5000 gut ausgebildete Menschen nach Wien ab. Die Daten zeigen, dass die Älteren am Land bleiben, Jüngere und vor allem Frauen verlassen Dörfer am ehesten. Ein vorrangiges Thema für die Zukunft des ländlichen Raums ist die Digitalisierung. Rupprechter möchte Österreich „flächendeckend“ – vom Oberen Drautal bis an die tschechische Grenze, vom Klostertal bis ins Südburgenland – zum schnellsten digitalen Standort Europas machen. Damit könne man Standortnachteile zwischen Land und Stadt ausgleichen. Ein heikles Thema ist die „abgestufe Versorgung“ im Gesundheitsbereich, manche der jetzigen Strukturen würden sich nicht rechnen. (TT, lipi)