ien — Viel wurde in den letzten Wochen über Dirty Campaigning und die Handschrift des israelischen Wahlkampfexperten Tal Silberstein gesprochen. Vor allem die Facebook-Seiten „Wir für Sebastian Kurz" und „Die Wahrheit über Sebastian Kurz", die vom Silberstein-Mitarbeiter Peter Puller betreut wurden, standen im Mittelpunkt. Doch wie viele (wahlberechtigte) Österreicher erreicht man überhaupt mit halbseidenen Postings derartiger Facebook-Seiten? Handelt es sich dabei vielleicht nur um einen absoluten Nebenschauplatz des Wahlkampfes?

Ingrid Brodnig, Buchautorin, profil-Kolumnistin und Expertin für Lügen im Netz, zeichnet ein differenziertes Bild der Ausgangslage. „3,7 Millionen Österreicher sind auf Facebook. Wie viele von ihnen anonyme Fanpages angezeigt bekommen, weiß man nicht — das wissen nur die Administratoren dieser Seiten. Was man aber schon sagen kann: Wenn einzelne Postings häufig angeklickt, geliked und geteilt werden, dann verbreiten sie sich rasant und haben eine hohe Reichweite". Dazu komme noch, dass die genannten Facebook-Seiten in letzter Zeit massiv Werbung geschaltet hätten und so „vielleicht sogar 100.000 Menschen zusätzlich erreicht haben", schätzt Brodnig. Wenn also eine Partei viel Geld in Facebook-Werbung steckt, kann sie dafür sorgen, dass viele Menschen diese Seite sehen.

Was die aktuelle Facebook-Affäre jedenfalls offenlegt, ist der immense Aufwand, den Parteien betreiben, um auf Facebook wahrgenommen zu werden und dort zu kommunizieren. „Die Affäre zeigt aber auch das Missbrauchspotenzial auf. Wie hoch der Schaden ist, bleibt aber schwer abschätzbar, weil nicht bekannt ist, wie viel Geld für Werbung von wem wo reingesteckt wurde", fasst Brodnig zusammen.

Die Verbreitung von politischen Inhalten über Facebook-Seiten, die oft nicht einmal ein Impressum haben — es ist also nicht klar ersichtlich, wer wirklich dahintersteckt — lässt sich laut Brodnig in ein schon seit längerer Zeit beobachtbares Phänomen einreihen: „Der große Trend bei den Parteien geht dahin, die klassischen Medien zu umgehen und für die eigenen Fans eine Art Wohlfühlblase zu schaffen, indem man selbst ein Medium betreibt. Das Problem ist in diesem Fall die Nicht-Transparenz. Die Seite unzensuriert.at etwa tritt als Nachrichtenseite auf, ist aber eine sehr FPÖ-nahe, ohne dass darauf hingewiesen wird", nennt Brodnig ein Beispiel.

Der durchschnittliche Internetuser blickt bei dem Wildwuchs an Seiten oft nicht mehr durch. Brodnig: „Die allermeisten User verbringen nicht so viel Zeit auf Facebook. Sie schauen ein paarmal am Tag rein und recherchieren natürlich auch nicht, wer hinter welcher Seite steckt. Da werden Sachen einfach nebenbei geliked und geteilt. Mein grundsätzlicher Tipp ist: Wenn ich etwas sehe und das interessant finde, die Seite aber nicht kenne, dann nicht einfach blind teilen, denn das könnte heißen, dass man gerade instrumentalisiert wird", warnt die Digitalexpertin.

Brodnig spricht von einer „politischen Katastrophe", wenn Menschen im Netz beeinflusst werden, ohne dass sie es merken. Deshalb plädiert sie auch dafür, dass es Facebook nicht mehr so leicht gemacht wird, einfach anonyme Seiten zu betreiben. Schließlich müsse laut Mediengesetz jede Seite ein Impressum haben. Und Parteien haben immer noch die Verantwortung, den Wählern gegenüber sauber und fair aufzutreten — dazu gehöre auch, dass man weiß, wer mit einem kommuniziert.