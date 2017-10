Wien – Wie Hund und Katz‘ verhalten sich ÖVP und SPÖ seit Monaten zueinander, die Schlammschlacht eskalierte in den letzten Wochen mit Enthüllungen um eine Schmutzkübelkampagne via Facebook gegen ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz.

Auch am Freitagabend herrschte strittige Stimmung, als ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger und SPÖ-Geschäftsführer Christoph Matznetter in der ZiB2 aufeinandertrafen und zu den aktuellen Vorwürfen Stellung nahmen. Das Gespräch zwischen den beiden schaukelte sich schnell auf, gegenseitiges Anpatzen, Verdächtigungen und Klagsdrohungen wurden wiederholt.

Wie berichtet, hatte die ÖVP am Freitag Klage gegen die SPÖ und den Mitarbeiter von Tal Silberstein, Peter Puller, angekündigt. Das wiederum kommentierten auch die Roten mit einer Klagsdrohung. Beide Parteien hätten die Klage bereits eingereicht. „Das lässt sich einwandfrei vor Gericht klären“, so Köstinger in der ZiB2.

Das Streitgespräch drehte sich am Abend überwiegend um die noch unbewiesenen Vorwürfe beider Seiten hinsichtlich des Dirty Campainings vor der Wahl. So wies Köstinger den Vorwurf Pullers zurück, dass der Kurz-Sprecher im Außenministerium, Gerald Fleischmann, 100.000 Euro für Informationen gegen die SPÖ geboten hätte. Auch den Vorwurf, die ÖVP gebe seit Wochen vertrauliche Mails an Journalisten weiter, stritt Köstinger ab.

Koalition weiterhin möglich

Dann wiederholte die ÖVP-Generalsekretärin den Verdacht, dass die SPÖ weiterhin mit Tal Silberstein zusammenarbeite, was Matznetter vehement dementierte. Er verwies auch auf den Vertrag, den die SPÖ mit Silberstein gehabt habe und der im August aufgekündigt worden war.

Es habe sich um keinen „Wahlkampfvertrag“ gehandelt, erklärte Matznetter. „Im Jänner, als der Vertrag entstand, hat noch kein Mensch gewusst, dass es einen Wahlkampf geben wird.“

Trotz der Diskrepanzen schlossen die beiden Vertreter der derzeitigen Koalition eine Weiterarbeit nach der Wahl nicht aus. Matznetter lud die ÖVP „herzlich zur Zusammenarbeit ein.“ Darauf reagierte Köstinger mit Zucker: „Diese Abrüstung der Worte nehme ich sehr, sehr gerne entgegen.“

Beide bekräftigten, nach der Wahl über eine Koalition verhandeln zu wollen, sofern der Wähler das wünsche. (TT.com)