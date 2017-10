Wien – Die Eskalationsspirale in der Silberstein-Affäre dreht sich auch am Wochenede weiter. Die Krone veröffentlichte am Samstag WhatsApp-Nachrichten von Rudi Fußi an Anna J. – jener Übersetzerin zwischen Tal Silberstein und der SPÖ, die als angebliche Informationsquelle in der E-Mail- und Dirty Campaigning-Affäre gilt und private Beziehungen in die ÖVP pflegen soll.

Der PR-Berater Fußi, der in den vergangenen Monaten als Redenschreiber und Berater für Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern tätig war, hat laut Krone der jungen Frau „Schweigegeld“ angeboten haben. So schreibt Fußi etwa: „Meine privaten Mails liegen bei denen. Warum hast denen alles gegeben?“ Zugleich betonte Fußi, dass er dafür sorgen könne, dass ihr rechtlich nichts passiert: „Aber nicht mehr lange. Geh in dich, Mensch, ck hat das nicht verdient“, verteidigt Fußi Christian Kern. Außerdem ließ er die Dolmetscherin wissen: „Egal, was dir die VP dafür gegeben hat. Ich gebe dir das Doppelte.“ Da die Frau nicht auf die Nachrichten reagiert habe, schrieb Fußi noch: „Sie haben deine Telefonprotokolle. Und klagen dir wohl den Arsch weg. Morgen Deal oder ich kann dir nimma helfen.“

Gegenüber der APA betonte Fußi, dass zuletzt wiederholt private E-Mails von ihm publiziert wurden: „Mein Zorn ist erheblich.“ Er könne nachweisen, dass eine einzige Person alle publizierten Mails erhalten habe. Er habe in weiterer Folge wiederholt versucht, sie zu erreichen. Er habe der Verdächtigen auch angeboten, „gerne dafür zu zahlen, wenn sie beweist, dass sie von dritter Seite Geld bekommen hat“. Dieses Angebot gelte noch immer: „Wenn jemand beweisen kann, dass meine E-Mails an jemanden verkauft wurden und vor allem an wen sie verkauft wurden, so bin ich bereit, dafür eine Belohnung von 30.000 Euro zu bezahlen.“

SPÖ distanziert sich

Die SPÖ distanzierte sich am Samstag von Fußi und betonte, es gebe keine vertragliche Verbindung zwischen der Partei und dem PR-Berater. Solche „Einschüchterungsversuche“ seien „unentschuldbar und keinesfalls im Sinne der SPÖ“, hieß es von den neuen Bundesgeschäftsführern Andrea Brunner und Christoph Matznetter. Die SPÖ habe über ihren Anwalt die Dolmetscherin zur Kooperation eingeladen, um die Ereignisse rund um geleakte Mail-Korrespondenzen, Konzepte und Dokumente aus dem Wahlkampf aufzuklären.

Wenige Stunden zuvor hatte Parteichef Christian Kern im Ö1-Interview mit Blick auf die vergangenen Wahlkampf-Tage von „Irrsinn“ gesprochen. Die SPÖ habe ihren Anteil, aber auch die ÖVP könne ihre Hände nicht in Unschuld waschen.

Die rote Wahlkampagne sei „systematisch“ verkauft worden, insofern sei es logisch, dass die Emotionen hochgehen und man zugespitzt formuliere, meinte Kern auf die am Freitag geäußerte Rücktrittsforderung von Christoph Matznetter (er leitet die interne Task Force zur Aufklärung der Affäre) in Richtung Sebastian Kurz. In der letzten Woche vor der Wahl müssten aber beide Parteien schauen, dass sie der Politik und der Demokratie nicht weiter Schaden zufügen, so der Kanzler. Was die Vorwürfe betrifft, habe man eine Klage am laufen, die Gerichte seien am Zug.

Kurz attackiert SPÖ

ÖVP-Chef Sebastian Kurz nutzte am Samstag den steirischen ÖVP-Landesparteitag in Graz für Attacken gegen die SPÖ: Es werde mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass „wir als neue Kraft die Führung im Lande übernehmen. Sie können uns bekämpfen, sie können uns beschmutzen, aber sie können uns nicht aufhalten, das verspreche ich euch“, so Kurz vor den heftig jubelnden Delegierten. Am 15. Oktober sei nicht nur die Nationalratswahl, sondern auch eine Volksabstimmung darüber, ob „wir die Silbersteins in Österreich wollen“. Der 15. Oktober sei die Chance auf Veränderung im Land, so Kurz.

Die FPÖ betonte, dass Kern die Hauptverantwortung für die „Affäre Silberstein“ trage. Generalsekretär Herbert Kickl will aber auch die Rolle der ÖVP näher betrachtet wissen, da das Umfeld von ÖVP-Chef Kurz offenbar von Beginn an über jeden Schritt des SPÖ-Teams informiert gewesen sei. (APA, car)