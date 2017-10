Wien – Die Nationalratswahl vom 15. Oktober 2017 dürfte als historisch in die Geschichte Österreichs eingehen. Glaubt man den Umfragen, sind sowohl an der Spitze als auch weiter unten im Nationalrat große Verschiebungen möglich. Während mehrere Kleinparteien um den Einzug ins Parlament kämpfen, ringen andere mit dem Verbleib. Und gleich drei Parteien konkurrieren um den Spitzenplatz und damit den Kanzlersessel.

Auch die rot-schwarze Regierung wackelt gewaltig. Nicht nur, dass die Koalition vorzeitig zerbrach – Sebastian Kurz kündigte nach dem Rücktritt von Reinhold Mitterlehner als neuer Parteichef vorzeitig die Zusammenarbeit mit der SPÖ auf – wird den beiden Parteien vorgeworfen, sich gegenseitig blockiert zu haben. Eine neue Koalition nach der Wahl gilt als wahrscheinlich. Und damit könnte vieles anders werden.

Besetzt eine neue Zweierkoalition die Regierungsbank?

Sollte die Große Koalition mit dieser Nationalratswahl tatsächlich beendet sein, wird – mangels anderen Mehrheiten – höchstwahrscheinlich die FPÖ wieder zu Regierungsehren kommen. Erfahrung gesammelt haben die Blauen schon, sowohl mit der ÖVP als auch mit der SPÖ. In Summe waren sie bisher fast neun Jahre in der Regierung, und zwar immer als kleiner Koalitionspartner.

Dies auch bei Schwarz-Blau: Denn obwohl sie bei der Wahl 1999 knapp mehr Stimmen bekamen als die ÖVP überließ Jörg Haider Wolfgang Schüssel das Kanzleramt und somit der nur drittstärksten ÖVP die Hauptrolle. Diese Regierungsbeteiligung bekam der FPÖ auch schlecht: Sie erlebte in der Folge bei fast jeder Wahl ein Debakel, 2005 sprengte es die Partei – in der Regierung blieb (bis zur Wahl 2006) das neue BZÖ Haiders.

SPÖ öffnet sich nach Bruch 1986 erstmals Freiheitlichen

Dessen Kür zum FPÖ-Chef war zwei Jahrzehnte zuvor der Grund dafür, dass Kanzler Franz Vranitzky (SPÖ) 1986 die damalige (seit 1983 bestehende) rot-blaue Koalition beendete. In der Folge waren für die SPÖ – und lange Zeit auch für die ÖVP – Koalitionen mit der FPÖ tabu. Die ÖVP brach dieses Tabu schon 1999, während die SPÖ erst jetzt eine Zusammengehen mit den Blauen nicht mehr kategorisch ausschließt.

Die Verweigerung der Zusammenarbeit mit der FPÖ war auch ein Grund dafür, dass in Österreich über die längste Zeit die Große Koalition regierte: Mehr als 44 der 72 Jahre seit der Angelobung der ersten Nachkriegs-Regierung am 25. November 1945 regierten SPÖ und ÖVP gemeinsam.

Vierter Machtwechsel der Zweiten Republik möglich

Wird die ÖVP bei der heutigen Nationalratswahl Erste, dann ist das der vierte Machtwechsel seit 1945. 1970 nahm die SPÖ der ÖVP Platz 1 (in Prozent und Mandaten) ab. 1999 war die SPÖ zwar Erste, aber ÖVP und FPÖ bildeten die Regierung. 2002 wurde die ÖVP dann Erste – aber 2006 holte sich die SPÖ die Spitzenposition (samt Kanzler) zurück und hielt sich dort bis heute.

Die FPÖ war bislang nur landesweit Spitzenreiter. Bundesweit gelang es den Freiheitlichen bisher noch nie, den ersten Platz zu ergattern – und auch auf Platz 2 schafften sie es nur einmal: 1999 lagen sie hauchdünn vor der ÖVP – und verhalfen dieser dennoch ins Kanzleramt.

SPÖ vor historischem Rückfall auf Platz 3?

Sollte die SPÖ hinter ÖVP und FPÖ zurückfallen, wäre das ihr erster dritter Platz in den 22 Wahlen der Zweiten Republik. Ganz im Westen kennen die Sozialdemokraten dies allerdings schon: In Vorarlberg war die SPÖ 2008 und 2013 nur mehr Vierte, also auch hinter den Grünen, und 1994, 1995 und 1999 nur mehr Dritte. Das war auch ihr Rang, hinter ÖVP und FPÖ, bei den Wahlen 1999 und 2013 in Tirol.

Die Nationalratswahl stellt die Weichen für die nächste Regierung. Bleibt die ÖVP am Ruder, ist sie bei der nächsten (regulären) Wahl mehr als 35 Jahre durchgehend Regierungspartei. Die SPÖ bringt es aktuell erst auf fast elf Jahre – denn von 2000 bis 2006 regierte Schwarz-Blau.

Die mit Abstand längste Regierungsverantwortung in den fast 72 Jahren der Zweiten Republik – nämlich beinahe 61 Jahre – weist die SPÖ aus. Dies liegt vor allem an der langen Zeit ihrer Absoluten Mehrheit und damit Alleinregierung, von 1971 bis 1983 unter Bruno Kreisky.

Jüngster Kanzler und kürzestdienender Regierungschef?

Wird der 31-jährige ÖVP-Chef Sebastian Kurz nach der Wahl Bundeskanzler, hätte Österreich den jüngsten Regierungschef weltweit – und auch seinen mit großem Abstand jüngsten Kanzler der Zweiten Republik. Kurz‘ Parteikollege Leopold Figl war 1945 bei der Angelobung 43 Jahre alt. Hielte sich Kurz bis zu diesem Alter, stünde er schon kurz vor der Kür zum „längst dienenden Kanzler“ seit 1945.

Dies ist aktuell Bruno Kreisky (SPÖ), der von April 1970 bis Mai 1983 – etwas mehr als 13 Jahre – die SPÖ-Alleinregierungen anführte. Kreisky hatte allerdings schon wesentlich mehr Erfahrung gesammelt, als er Regierungschef wurde: Er wurde mit 59 zum ersten Mal angelobt.

Sein Parteikollege Christian Kern – der immer wieder an die Kreisky-Zeit erinnert – würde mit Kurz‘ Angelobung am anderen Ende der Tabelle landen: Mit nur rund eineinhalb Jahren wäre er der Kanzler, der sich am kürzesten im Amt halten konnte. Aktuell hält sein Vor-Vorgänger Alfred Gusenbauer (SPÖ) mit einen Jahr und elf Monaten die rote Laterne. (mats/APA)