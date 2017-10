Innsbruck — In Tirol hat die ÖVP die Nationalratswahl klar für sich entschieden. Mit 38,61 Prozent Stimmenanteil und einem Zugewinn von 6,28 Prozentpunkten landete die Volkspartei nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis (ohne Wahlkarten) auf Platz eins und erzielte damit österreichweit prozentuell das beste VP-Ergebnis.

Für die Grünen brachte der Wahltag auch im Heimatbundesland von Bundessprecherin und LHStv. Ingrid Felipe ein Fiasko. Konnte die Öko-Partei 2013 noch 15,19 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, waren es am Sonntag laut dem vorläufigen Ergebnis nur mehr 3,85 Prozent. Selbst in der Landeshauptstadt, wo die Grünen 2013 noch 22,54 Prozent lukrierten, wurden sie mit einem Minus von 15,54 Prozentpunkten auf einen Stimmenanteil von 7,00 Prozent gedrittelt.

FPÖ legt stark zu

Die Freiheitlichen, die ebenfalls stark zulegen und einen Stimmenanteil von 26,20 Prozent für sich verbuchen konnten, legten in Tirol um 6,83 Prozentpunkte zu. Die Sozialdemokraten gewannen 2,38 Prozentpunkte dazu und erreichten somit mit 20,67 Prozent den dritten Platz. In Innsbruck wurde die SPÖ mit 28,42 Prozent überraschend stimmenstärkste Partei. Peter Pilz schaffte in Tirol auf Anhieb 3,59 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag in Tirol bei 65,79 Prozent — Briefwähler nicht miteinberechnet. 2013 schritten insgesamt 67 Prozent der Tiroler zur Urne. (TT.com, APA)