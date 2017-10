Von Michael Sprenger

Wien – Noch gibt sich Sebastian Kurz zugeknöpft. Der ÖVP-Obmann lässt sich nicht in die Karten blicken. Er spricht von Demut, wartet, ob er vom Bundespräsidenten den Regierungsbildungsauftrag bekommt. Das wird so sein, wenn am Donnerstag das amtliche Endergebnis vorliegt. Ausgestattet mit diesem Auftrag wird Kurz mit allen Parlamentsparteien das Gespräch suchen. So weit, so wenig überraschend.

Wird Kurz Kanzler, wird er der jüngste Regierungschef, den ein EU-Staat jemals hatte.

Doch welchen Plan verfolgt Kurz in den anstehenden Gesprächen, die ihm die Tür zum Kanzleramt öffnen sollen? Dazu hat er im Wahlkampf wenig gesagt, aber so viel hat er anklingen lassen: So wie er die ÖVP als Bewegung neu aufgestellt hat, so will er auch eine Regierung nach neuen Vorzeichen bilden.

Vorbild Macron?

Mit neu meint Kurz nicht zwangsläufig einen neuen Koalitionspartner, sondern gänzlich eine neue Regierungskooperation – bis hin zu einem Regierungssprecher. Dabei schwebt ihm weniger eine Minderheitsregierung mit unterschiedlichen Mehrheiten im Nationalrat vor, sondern eine Regierungsvariante, die Emmanuel Macron in Frankreich installierte. Der Staatspräsident hat seine Regierung mit Ministern aus seiner Bewegung und Experten aus anderen Parteien gebildet.

Kurz’ Vorteil bei so einer Variante: Er kann eine Diskussion darüber auslösen, ob Österreich nicht einmal etwas gänzlich Neues versuchen soll. Schließlich haben die Koalitionen in der Vergangenheit von der Bevölkerung kein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen. „Streit“, „gegenseitige Blockaden“, „fehlende gemeinsame Linie“ – sind nur einige Zuschreibungen, die in den vergangenen Jahren über die Bundesregierungen zu hören waren.

Doch wollen die anderen Parteien überhaupt so einen Weg einschlagen?

Der junge Parteiobmann könnte es zumindest versuchen. Denn er hat als Absicherung einen Plan B bei der Hand. Dieser wäre, eine klassische Koalition zu bilden. Und in diesem Fall deutet alles auf Schwarz-Blau hin. Schnittmengen zwischen beiden Parteien gibt es insbesondere in der Flüchtlingspolitik und in der Wirtschaftspolitik. Im Wahlkampf gab es auch eine Annäherung in der Europapolitik zwischen den Schwarzen und den Blauen.

FPÖ liebäugelte eher mit SPÖ

In der ÖVP hat Kurz jedenfalls bei Schwarz-Blau mit keinem Widerstand zu rechnen. Anders schaut es hingegen bei der FPÖ aus. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl, um eine prominente Stimme zu nennen, hat immer wieder zwischen den Zeilen anklingen lassen, dass ihm eine Koalition mit den Roten lieber wäre. Die Erfahrungen aus Schwarz-Blau unter dem ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel zeigen Nachwirkungen. Zudem gibt es Stimmen bei den Blauen, die mutmaßen, in einer Koalition mit Sebastian Kurz als Kanzler unterzugehen.

Kurz muss sich also in Verhandlungen mit der FPÖ immerzu darauf einstellen, dass sie den Preis hochtreiben wollen. Es hängt viel davon ab, welche Position die SPÖ in den kommenden Tagen einnimmt. Halten sich die Roten eine Koalition mit der FPÖ offen, dann kann FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache wirklich die Rolle des Kanzlermachers einnehmen – und ÖVP und SPÖ vor sich hertreiben.

Setzt sich aber bei der SPÖ rasch die Position von Wiens Bürgermeister Michael Häupl­ durch, der Rot-Blau kategorisch ablehnt, hat Kurz am Verhandlungstisch mitunter ein einfaches Spiel.

Jedenfalls kann sich der ÖVP-Obmann auf langwierige Verhandlungen einstellen. Das Ziel, vor Weihnachten eine neue Bundesregierung anzuloben, ist jedenfalls nur dann zu erreichen, wenn der ÖVP-Chef in den Verhandlungen rasch auf Schwarz-Blau einschwenkt.

Politologe Plasser: „Komfortable Position für FPÖ“

Derzeit wird allgemein mit einer schwarz-blauen Koalition gerechnet. Politikwissenschafter Fritz Plasser spricht zwar von einem großen Triumpf für ÖVP-Obmann Sebastian Kurz, will ihn aber noch nicht zum nächsten Kanzler ausrufen. Er erwartet lange Verhandlungen.

1) Gilt für Sie Schwarz-Blau bereits als ausgemachte Sache? Diese Variante hat eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ich kann mir aber vorstellen, dass Sebastian Kurz eine Art von neuer Regierungskooperation auslotet.

2) Was bedeutet „Regierungskooperation“? Ich denke hier an ein neues Projekt für Österreich. Sebastian Kurz könnte da einen neuen Weg beschreiten. Neben der bisher bekannten Bestellung von Ministern aus den Parteien würden so noch parteifreie Experten auf der Regierungsbank Platz finden. Ich kann mir gut vorstellen, dass Kurz versuchen wird, so eine Kooperation mit der SPÖ anzudiskutieren.

3) Da spielt dann Christian Kern aber keine Rolle mehr? Da haben Sie Recht. Doch auf solche Befindlichkeiten würde wohl niemand Rücksicht nehmen. Sollte die SPÖ den zweiten Platz absichern, dann kann es nur bei einer Koalition von Rot und Blau weiterhin einen roten Kanzler geben.

4) Ist für Sie Rot-Blau vorstellbar? Ich gehe davon aus, dass FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache diese Variante in den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP im Hintergrund mitdenken will. Er ist in einer komfortablen Position – und wird versuchen, seinen Preis in die Höhe zu treiben. Die ÖVP feiert einen Wahltriumph, aber sie kann noch nicht sicher sein, dass Kurz auch Kanzler wird. Es gibt Stimmen in der FPÖ, die lieber eine Koalition mit der SPÖ eingehen möchten. Es wird auch in der SPÖ viele Stimmen geben, die es lieber sehen, wenn ihre Partei weiterhin den Kanzler stellt und nicht in die Opposition muss.

5) Dann rechnen Sie mit langen Koalitionsverhandlungen? Sollte es bereits in drei Wochen zu echten Koalitionsverhandlungen kommen, dann wäre ich überrascht.