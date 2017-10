Von Wolfgang Otter und Eva-Maria Fankhauser

Kufstein, Kitzbühel, Schwaz – Jubel herrscht bei der Volkspartei, Minister Andrä Rupprechter spricht von einem „historischen Abend“ in einer ersten Stellungnahme zum Ergebnis im Wahlkreis 7c, Unterland (Bezirk Kufstein und Kitzbühel). Seine Freude hat gute Gründe: Die ÖVP legt hier rund 9 Prozentpunkte auf 43 % zu (die Wahlkarten sind hier nicht berücksichtigt). In der Stadt Kitzbühel hält die ÖVP nun sogar 43 % (+ 12 Prozentpunkte), die Stadt Kufstein ist ebenfalls wieder in „schwarzer Hand“ mit knapp 10 Prozentpunkten mehr und nun 32 %. In Rupprechters Heimatdorf Brandenberg sind es sogar 15 Prozentpunkte mehr (59 %) und in der blauen Hochburg Wörgl schafft die ÖVP ein Plus von cirka 10 Prozentpunkten (27 %).

FPÖ-NR Carmen Schimanek kann sich zwar über 27 % und ein Plus im Wahlkreis freuen, aber die Freiheitlichen gewinnen hier weniger dazu als im Land. Nur einen Prozentpunkt mehr erreicht die FPÖ zum Beispiel in Kufstein, hält an die 26 %. Wahlkreisspitzenkandidatin Schimanek ist aber in ihrer Heimatstadt Wörgl mit 30 % weiter klar Nummer eins – auch vor dem zweiten Wörgler Wahlkreisspitzenkandidaten Christian Kovacevic von der SPÖ. Er fährt in seiner Heimatgemeinde mit 28 % (+ 4 Prozentpunkte) einen Erfolg ein, in Kufstein schafft die SPÖ sogar sechs Prozentpunkte mehr (rund 26 %), im Wahlkreis bleibt sie bei 17 %. „Das Ergebnis ist für uns und auch für mich persönlich sehr bitter“, kommentiert die Grünen-Bezirkssprecherin, Nicole Schreyer, den Totalabsturz ihrer Partei im Wahlkreis auf 3 % (-10 Prozentpunkte).

Mit einem Plus von knapp 9 Prozentpunkten in seiner Heimatgemeinde Terfens ist Hermann Gahr „total zufrieden“. Für ihn als Listenersten des Wahlkreises Innsbruck-Land und Schwaz ist das noch höhere Plus von knapp 10 Prozentpunkten der FPÖ kein Dämpfer. „Ich sehe mich wieder im Nationalrat sitzen. Die Rückmeldungen zu den Vorzugsstimmen sind gut“, sagt Gahr. Das größte Plus konnte die ÖVP im Bezirk Schwaz in Fügen mit fast 12 Prozentpunkten einfahren. Ganz klar vorne liegt die Partei im kleinen Ort Steinberg am Rofan (rund 60 %). Von der FPÖ überholt wird die Volkspartei in Wiesing. Gemeinsam mit Buch ist die Gemeinde die einzige im Bezirk, wo die FPÖ vorne liegt. Das höchste Plus können die Freiheitlichen in Kaltenbach holen (+ 16 Prozentpunkte), was die neue FPÖ-Liste hinsichtlich der Gemeinderatswahlen im November freuen dürfte.

Auch im Bezirk Schwaz stürzen die Grünen ab – das größte Minus kassieren sie in Schwaz (- 12 Prozentpunkte) und Terfens (- 11 Prozentpunkte). Bezirksweit verlieren sie knapp 9 Prozentpunkte. Die ÖVP hat im Bezirk mit 40 % die Nase vorne, obwohl sie nur 6 Prozentpunkte zulegt. Die FPÖ folgt mit 30 % (rund + 9 Prozentpunkte). Auf Platz drei liegt die SPÖ mit 18 %.

Rote Freude und grüner Jammer in Innsbruck

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Platz eins für die SPÖ – zumindest in Innsbruck haben die Genossen gestern rund um Spitzenkandidatin Selma Yildirim Grund zum Jubeln. Die SPÖ kommt auf 28,4 Prozent (+8,5) und wird stimmenstärkste Partei in Tirols Landeshauptstadt. Die ÖVP erreicht mit 26,3 Prozent (+5,1) den zweiten, die FPÖ den dritten Platz (23,1 %, +5,1) – die noch auszuzählenden Wahlkarten nicht mitgerechnet. In einem Desaster endet der Wahlabend für die Innsbrucker Grünen: Sie stürzen von 24,2 Prozent bei der vergangenen Nationalratswahl 2013 auf sieben Prozent ab (-17,2 Prozentpunkte). Ebenfalls zu den Verlieren zählen die NEOS (7,1 %, -0,7 Prozentpunkte). Die Liste Pilz erreicht 5,7 Prozent der Stimmen.

Desaströs – ähnlich dem Ergebnis in der Landeshauptstadt – auch das Resultat der Grünen im Bezirk Innsbruck-Land: Ein Minus von 13 Prozentpunkten bedeutet einen Rückfall auf 4,2 Prozent der Stimmen. Mit großem Abstand auf dem ersten Platz landet im Bezirk die ÖVP (35,6 %, +5,7), gefolgt von der FPÖ (26,5 %, +7,3).

In Kematen, der Heimatgemeinde von Tirols ÖVP-Spitzenkandidatin Kira Grünberg, legt die ÖVP ebenfalls zu – um immerhin 4,6 Prozentpunkte – und verteidigt den ersten Platz mit 34,8 Prozent deutlich. Schlechter als das Bezirksergebnis in Innsbruck-Land fällt jenes der Grünen in Telfs aus. Tirols Spitzenkandidatin Berivan Aslan muss mit ihrer Partei ein Minus von 14,4 Prozentpunkten hinnehmen und stürzt mit 6,5 Prozent auf den vierten Platz ab. Stärkste Partei in der Minarettgemeinde wird erneut die FPÖ mit 28,6 Prozent – eine Plus von 6,2 Prozentpunkten. Den größten Zuwachs verzeichnet jedoch die ÖVP und um legt 7,8 Prozent zu. Die SPÖ kommt auf Platz drei (25,2 %, +3,7).

Während die Blauen in Telfs jubeln, fällt das Plus in Mils, der Heimat von Tirols FPÖ-Spitzenkandidaten Peter Wurm, nicht ganz so deutlich aus. Hier legen die Freiheitlichen lediglich um 2,9 Prozentpunkte zu, während die ÖVP ein Plus von 7,6 Prozentpunkte verzeichnet und die Sozialdemokraten um 6,4 Prozentpunkte zulegen können. Schlechter ergangen ist des dem Tiroler Frontmann der NEOS. Der Stubaier Dominik Oberhofer verliert in seiner Gemeinde Telfes im Stubaital 0,3 Prozentpunkte und kommt auf 4,8 Prozent.

Hinterhornbach mit 83 % Tiroler Hochburg der VP

Reutte, Imst, Landeck – Einen Absturz von 11,36 auf 2,81 Prozent erleben die Grünen im Wahlkreis Oberland, zu dem die Bezirke Landeck, Imst und Reutte zählen. Damit fahren die Grünen zwischen Mieming, Arlberg und Vils das zweitschlechteste Ergebnis ganz Tirols ein. Den größten Zuwachs können hingegen die NEOS im Oberland/Außer­fern erzielen. Nicht dramatisch, aber ein Plus von 2,08 Prozent auf 5,44 wird die Pinken freuen.

Einzelne örtliche Rekordwerte: 83 Prozent stimmen für die ÖVP in Hinterhornbach (Tirolrekord), aber nur 30 % in Rietz. Die größten VP-Zuwächse gibt es in Ried, Jerzens und Häselgehr mit mehr als zehn Prozent. 35 Prozent votieren für die SPÖ in Schönwies, kein Einziger hingegen in Hinterhornbach. Die Freiheitlichen erhalten als Oberländer Kulminationspunkt 42 Prozent Zustimmung in Spieß, aber nur 7,25 in Kaunertal. Die kleine Gemeinde ist überhaupt die einzige im ganzen Wahlkreis, in der die FPÖ Anteile verliert. Nur in fünf Gemeinden bekommt Peter Pilz keine Stimme. In der Stadt Imst hat die FLÖ mehr Plakate als Wähler. (hm)

Türkis-schwarze Festspiele in Osttirol

Lienz – Einen Stimmenanteil von 46,77 Prozent hat die neue ÖVP unter Sebastian Kurz im Bezirk Lienz erreicht: Das ist der höchste Wert aller fünf Wahlkreise, die es in Tirol gibt; Osttirol ist ein eigener Wahlkreis. Dieses Ergebnis für die VP bedeutet ein Plus von 6,76 Prozent gegenüber den Nationalratswahlen 2013. Türkis-schwarze Hochburg ist Kartitsch mit über 72 Prozent Kurz-Wählern. Das ist landesweit das drittbeste Ergebnis.

Auch die FPÖ hat kräftig zugelegt. Von 18,7 Prozent im Jahr 2013 steigerte sie sich um 6,5 Prozentpunkte auf über ein Viertel aller gültigen Stimmen und liegt damit im Mittelfeld innerhalb der Tiroler Wahlkreise. Mit über 40 Prozent ist die Gemeinde Virgen die „blaueste“ im Bezirk.

Böse erwischt hat es die Grünen: Osttirol war nie ihre Hochburg, diesmal schafften sie nur 2,69 Prozent (minus 7,8 Prozentpunkte) im Bezirk. Das ist der schlechteste Wert aller Tiroler Wahlkreise. Die Sozialdemokraten blieben mit 16,15 Prozent exakt auf ihrem Wert von 2013, die NEOS legten ganz leicht zu.

Gänzlich ungetrübt ist das Glück bei den Gewinnern freilich nicht. In der Bezirkshauptstadt Lienz, die von SPÖ-Landeschefin Elisabeth Blanik regiert wird, hat die VP zwar auch kräftig gewonnen. Dennoch liegt Lienz beim VP-Anteil immer noch an letzter Stelle der Osttiroler Gemeinden. Und die FPÖ fuhr ausgerechnet in St.Jakob, der Heimat von Nationalrat Gerald Hauser, das größte Minus in Tirol ein. (co)