Kitzbühel, Oberndorf – Die Wahl ist geschlagen, doch die Nachwehen beschäftigen noch so manche Gemeinde. So zum Bespiel Oberndorf. Dort ärgert sich Bürgermeister Hans Schweigkofler (SPÖ) über die Grünen und die FPÖ. Der Grund: Die Grünen haben keine Wahlbeisitzer nominiert. Was ihm zusätzlich missfällt, ist, dass zwei Wahlbeisitzer der FPÖ anlässlich der Nationalratswahl am Sonntag nicht erschienen sind. „Wenn die SPÖ und die ÖVP nicht gewesen wären, hätten wir die Wahl nicht durchführen können“, erklärt Schweigkofler. Für ihn gebe es demokratische Grundregeln, an die sich alle Parteien zu halten hätten. „Ich bin deshalb der Meinung, dass pro unbesetzten Wahlbeisitz oder bei Nicht-Erscheinen 50.000 Euro von der Parteienförderung gestrichen werden sollten.“

Bezirksgruppensprecher der Grünen Helmut Deutinger wusste vom Fehlen der grünen Wahlbeisitzer in Oberndorf nichts: „Ich habe aber nachgefragt. Es gab niemanden, der das machen wollte, deshalb haben wir niemanden nominiert.“ Und auch der Bezirksparteiobmann der FPÖ, Robert Wurzenrainer, wusste laut eigener Aussage nichts vom Fernbleiben der Wahlbeisitzer. „Das kann aber passieren, weil der Bund die Möglichkeit anbietet, Doppelnennungen zu machen. Und dass man nicht auf zwei Hochzeiten tanzen kann, ist auch klar.“ Man habe die Gemeinde Oberndorf über das Fernbleiben eines Wahlbesitzers sehr wohl Informiert, erklärt hingegen Alexander Gamper, Kitzbühels FPÖ Stadtparteiobmann.

Für Aufregung bei der ÖVP hingegen sorgte vor der Volksbefragung, dass die Liste Fritz in Kitzbühel keine Wahlbeisitzer gestellt hat. Die Liste Fritz hatte bei der Erstellung der Kreiswahlbehörde Kitzbühel im Jahr 2013 keine Wahlbeisitzer benannt, die TT berichtete. Es war nicht mehr möglich, diese nachzumelden. Diese Aussage der Liste Fritz bestätigt nun die Landeswahlbehörde. Die Liste Fritz durfte keine Beisitzer mehr nachnennen, weil sie verzichtet haben. Dies geschah, weil nicht klar war, ob die Liste weitermachen werde. „Die Liste Fritz hat die Olympia-Volksbefragung sehr ernst genommen“, sagt Klubobfrau Andre­a Haselwanter-Schneider. (miho, aha)