Wien – Es war eine der am öftesten gestellten Fragen an Alexander Van der Bellen vergangenes Jahr im Wahlkampf um das Amt des Bundespräsidenten: Würde er einen Bundeskanzler Heinz-Christian Strache angeloben? Das ist nun doch kein Thema. Doch es liegt an den Kompetenzen des Bundespräsidenten in Österreich, dass diese Frage so interessant ist. Denn im internationalen Vergleich hat das Staatsoberhaupt hierzulande relativ wenig gestalterische Macht. Despektierliche Stimmen sprechen von ihm als „Staatsnotar“ oder „Frühstücksdirektor“ in der Hofburg.

Doch nach Nationalratswahlen rückt auch der Bundespräsident traditionell ins Scheinwerferlicht. Denn er ist es, der den Chef der stimmenstärksten Partei mit der Bildung einer Regierung beauftragt. Das steht so in dieser Form zwar nicht direkt in Artikel 70, Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes. Dort wird nur auf die formale Rolle des Ernenners Bezug genommen. Rechtlich ist der Bundespräsident an keine Vorgaben gebunden. Doch realpolitisch muss er auf die Mehrheitsverhältnisse im Parlament Rücksicht nehmen, denn der Nationalrat kann durch ein Misstrauensvotum jederzeit einzelnen Regierungsmitgliedern oder auch der gesamten Bundesregierung das Vertrauen entziehen.

Stiller Vermittler oder öffentlicher Mahner?

Wenn die Parteienverhandlungen stocken, kann aus dieser formal angelegten Rolle auch eine aktive werden. Ob der Bundespräsident dann als stiller Vermittler im Hintergrund auftritt oder die Akteure öffentlich ermahnt, hat auch mit dem Naturell des Amtsinhabers zu tun. Wie Alexander Van der Bellen, seit Jänner 2017 im Amt, seine Rolle ausfüllen wird, bleibt also spannend. Dass er nicht als großer Freund der FPÖ gilt, ist weithin bekannt.

Doch Realpolitik hat nichts mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun. Das musste zur Jahreswende 1999/2000 auch der damals amtierende Bundespräsident Thomas Klestil­ zur Kenntnis nehmen. Er hatte ursprünglich den Wahlsieger Viktor Klima (SPÖ) mit der Regierungsbildung beauftragt und erwartet, dass wieder eine große Koalition aus SPÖ und ÖVP zustande käme. Dass sich ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel, auf Platz drei abgestürzt, ohne Klestils Auftrag mit den Blauen auf eine Koalition einigte, war ein Affront für das Staatsoberhaupt und eine Premiere in Österreich. Unvergessen bleibt Klestils Ablehnung einzelner Minister, seine eisige Miene bei der Angelobung des Kabinetts Schüssel I und das bis zuletzt gespannte Verhältnis zwischen dem Bundespräsidenten und dem Kanzler.

Grünes Abschneiden „tut weh“

Van der Bellen hat jedenfalls bereits angekündigt, ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit der Bildung einer künftigen Bundesregierung zu beauftragen - sollte sich das momentane Wahlergebnis nach Auszählung aller Wahlkartenstimmen bestätigen. Kurz sei dann der „eindeutige Wahlsieger“, so Van der Bellen. Das Endergebnis wird am Donnerstag feststehen. Auf die Frage, ob Kurz mit der zweitstärksten Partei eine Koalition eingehen solle, meinte Van der Bellen, dies werde er mit dem Außenminister besprechen. Das Wahlergebnis sei für ihn „in Teilbereichen“ überraschend. Zum Abschneiden seiner ehemaligen Partei, den Grünen, erklärte Van der Bellen: „Das tut weh, ist schon schmerzhaft.“

Die Regierung wird am kommenden Dienstag ihre Demissionierung beschließen und vom Bundespräsidenten mit der Fortführung der Amtsgeschäfte betraut werden, bis die neue Regierung steht. Inzwischen werden die Gespräche mit den Spitzenvertretern der Parteien beginnen, sagte Van der Bellen. Nicht ausgeschlossen sei, dass er einzelne Ministerkandidaten ablehnen könnte. „Das ist das Recht des Bundespräsidenten, wenn er aus bestimmten Gründen kein Vertrauen zu einer Person hat“, so Van der Bellen. „Die Rolle des Bundeskanzlers ist es, Personen vorzuschlagen, aber die Betonung liegt auf Vorschlag.“ (TT, APA)