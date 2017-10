Innsbruck – Nicht nur bundesweit, sondern in Tirol gleichermaßen wanderten bei der Nationalratswahl Grün-Wähler in Scharen zur SPÖ bzw. zu Christian Kern. Wohl auch aus taktischen Gründen, um Schwarz-Blau zu verhindern. In der Landeshauptstadt schlägt sich das am deutlichsten nieder. Der Innsbrucker Politologe Ferdinand Karlhofer spricht deshalb von „zwischengeparkten Stimmen“, weil Grün-Sympathisanten über ihren Schatten gesprungen sind. Diese Stimmen könnten bei der Landtags- und Innsbrucker Gemeinderatswahl allerdings zurückgeholt werden. „Die SPÖ wird hingegen versuchen, den Schwung aus der Nationalratswahl mitzunehmen“, sagt Karlhofer. Auch um sich wieder als möglicher Regierungspartner in Tirol ins Spiel zu bringen.

Letztlich ist es der SPÖ-Vorsitzenden Elisabeth Blanik ebenfalls bewusst, dass die SPÖ in Tirol viele grüne Leihstimmen erhalten hat. „Die Landtagswahl findet auf einer ganz anderen Ebene statt, aber wir wollen möglichst viele Wähler an uns binden und neue ansprechen.“

Während in der Tiroler SPÖ trotz Verlusts des Kanzlers Optimismus herrscht, regiert bei den Grünen Fassungslosigkeit. Ferdinand Karlhofer bezeichnet diesen Zustand als „Schockstarre“, LHStv. Ingrid Felipe kommt gehörig unter Druck, schließlich ist sie seit Juni auch Bundessprecherin. So muss sie das grüne Debakel mitverantworten. Keine gute Ausgangsposition für die Spitzenkandidatin der Öko-Partei in Tirol. Deshalb ist nicht zu erwarten, dass Felipe weiter Bundesprecherin bleibt. Schon jetzt war es eine Gratwanderung, die BundesGrünen von Tirol aus zu führen. Außerdem sind die anstehenden Landtagswahlen für die Öko-Partei generell überlebenswichtig. Scheitert sie in Tirol, Salzburg und Kärnten, wird ein Neustart im Bund kaum möglich sein.

Aber kann Ingrid Felipe die Grünen in Tirol überhaupt noch in die Landtagswahl führen? Ist ihr Image nicht bereits zu sehr angekratzt? Politologe Karlhofer glaubt nicht, dass es Debatten um sie geben wird. „Weil auch die personellen Alternativen nicht da sind.“

Für den ehemaligen Klubchef im Landtag, Nationalrat und Bürgermeisterkandidaten in Innsbruck, Georg Willi, müssen die Grünen für die anstehenden Wahlen ihre Kampagnen umstellen. „Unter den neuen Rahmenbedingungen braucht es andere Konzepte. Wir müssen uns wieder auf unsere Kernthemen konzentrieren.“ Was Ingrid Felipes Zukunft betrifft, ist für Georg Willi eines völlig klar: „Ingrid muss Tirol und der Landtagswahl jetzt Priorität einräumen.“ Was heißt das für ihre Aufgabe im Bund? „Ich stelle mir schon die Frage, ob die Funktion der Bundessprecherin da noch Platz hat“, sagt Willi abschließend. (pn)