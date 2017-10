Von Michael Sprenger

Wien – Am Tag danach zeigt sich der Tiroler ÖVP-Chef und Landeshauptmann zufrieden. „Ich konnte mein Versprechen einlösen. Tirol lieferte das beste Landesergebnis für die ÖVP.“ Die Bevölkerung, so glaubt Günther Platter, hat sich für „Veränderung“ ausgesprochen. Und Sebastian Kurz steht dafür.

Doch welchen Weg soll nun Kurz in den anstehenden Koalitionsverhandlungen einschlagen, mit welcher Empfehlung reist Platter heute zur Sitzung des Parteivorstands? Da gab sich der Landeshauptmann zugeknöpft. „Es wäre falsch, jetzt schon eine Richtung einzuschlagen.“ Stattdessen warnte er einmal mehr vor Rot-Blau. „Es gibt genug Kräfte, vor allem in der Gewerkschaft, die eine Veränderung ablehnen. Sebastian Kurz als Kanzler zu verhindern, wäre ein Verrat gegenüber all jenen, die am Sonntag für die Veränderung votiert haben“, sagte er gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Glaubt Platter, dass sich die ÖVP-Bünde und Länderchefs künftig wieder stärker zu Wort melden werden, oder bleiben sie so zurückhaltend wie im Wahlkampf? „Unser Erfolgsmodell war eine enge Abstimmung. Kurz hat die Länderchefs immer in allen Entscheidungen eingebunden. Das wird so bleiben.“

Jetzt gehe es auch nicht um Posten, sondern das Ausloten von Inhalten in den Gesprächen mit den anderen Parteien, sagt Platter, der von einer „proeuropäischen Regierung“ ausgeht. Er wünscht sich rasche Koalitionsverhandlungen. „Die neue Regierung soll auf jeden Fall vor Weihnachten stehen“, sagt Platter, damit „unser wichtigstes Wahlversprechen, das Senken der Steuerbelastung“, rasch umgesetzt werden kann.

In der Partei hält man sich bei Personalfragen bedeckt. Es sei auch offen, ob bei der heutigen Vorstandssitzung Entscheidungen fallen. Man wolle zuerst auf den Regierungsbildungsauftrag durch den Bundespräsidenten warten.