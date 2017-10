Von Karin Leitner

Wien – Eva Glawischnig schweigt. Die Ex-Vorfrau will nichts zum Zustand ihrer Partei sagen. Diese ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Von 12,4 auf 3,9 Prozent sind die Grünen gefallen. Auch die Wahlkartenstimmen werden die Ökos wohl nicht retten. Die Zeit im Hohen Haus, in dem sie seit 1986 sitzen, ist vorbei.

Für Johannes Voggenhuber, Ex-Grün-Klubchef und -EU-Parlamentarier gibt es nun nur eines zu tun: „Neu gründen“ müsse sich die Partei.

Wie sehen das aktive Grüne? Das Gros der Parteioberen, die heute tagen, hält sich bedeckt. Bundessprecherin Ingrid Felipe meint, das Ergebnis sei „zu dramatisch für Schnellschüsse“. Wie sie meinen viele andere: Das Resultat sei „in den Gremien zu analysieren“. Wiener Funktionäre regen derlei Äußerungen auf.

„Nach dem schwärzesten Tag in der Geschichte der Grünen muss Schluss sein mit diesem Polit-Sprech“, befindet Hans Arsenovic, Sprecher der Grünen Wirtschaft, gegenüber der Tiroler Tageszeitung. „Let’s rebuild“ habe es zu heißen: „Die Partei muss programmatisch, strukturell und personell erneuert werden. Es darf kein Tabu geben.“ Vor allem sollten jene, „die maßgeblich für den Wahlkampf verantwortlich gewesen sind, Verantwortung übernehmen – indem sie einen Schritt zur Seite gehen, andere vorlassen“. Das sind für Arsenovic Klubchef Albert Steinhauser, Geschäftsführer Robert Luschni­k und der Nationalratsmandatar Dieter Bros­z. Wer könnte und sollte die Bundesgrünen aus der Krise führen? „Werne­r Kogle­r.“ Viele fänden die Partei „nicht sympathisch. Es darf nicht nur die Kopfebene geben. Sympathien müssen zurückgewonnen werden.“ Partei- und Klubvize Kogler habe bei seiner Hypo-Tour durch Österreich gezeigt, dass er das könne, sagt Arsenovic.

Auch der Wiener Grünen-Chef Joachim Kovacs konstatiert via APA: „Dass es nicht so weitergehen kann, ist hoffentlich allen klar. Es muss sich einiges ändern – inhaltlich und in gewissen Bereichen vielleicht auch personell.“

Die finanzielle Not der Grünen ist ebenfalls groß. Millionen-Schulden aus dem Wahlkampf sind zu begleichen. Sitzen sie nicht mehr im Parlament, gehen 8,9 Millionen Euro (Stand 2016) an staatlicher Förderung verloren. Fast die Hälfte davon hat die Partei (3,9 Millionen) bekommen, 3,4 Millionen sind an die Parlamentsfraktion, 1,6 Millionen an die Grüne Bildungswerkstatt geflossen. Gebunden ist das Geld an den Klubstatus im Nationalrat.