Von Michael Sprenger

Wien – „Wir wollen Verantwortung übernehmen“, sagte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nach der gestrigen Präsidiumssitzung. Ob mit Rot oder Schwarz, lässt er noch offen. „Ziel ist es, in einer Regierung unsere Inhalte durchzusetzen.“

Strache befindet, das Wahlergebnis belege, dass „Veränderung“ gewünscht sei. Er werde die Freiheitlichen aber nicht um jeden Preis in eine Regierung führen. Seine Partei habe in der Vergangenheit gezeigt, dass sie auch in der Opposition „Verantwortung“ zeigen könne.

Sollte die FPÖ aber Regierungspartei werden, dann wolle die „österreichische Sicherheitspartei“ den Innenminister stellen, sagt Strache erneut. Anlass für Eile bei den Regierungsverhandlungen sieht er nicht. Man werde das Endergebnis abwarten, das es am Donnerstag gibt. Danach werde der Bundespräsident „Gespräche suchen“ – und wohl die stimmenstärkste Partei mit der Regierungsbildung beauftragen.

Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner deutet eine Präferenz für einen schwarz-blauen Pakt an. In seinem Bundesland funktioniere diese Koalition „ganz gut“.

Gesprächiger ist dahingehend Norbert Steger. Der ehemalige FPÖ-Vizekanzler einer rot-blauen Koalition (1983 bis 1986) spricht sich für eine Kooperation mit der Volkspartei aus. „Wenn man will, könnte ein Koalitionsabkommen bis Ende November stehen“, sagte Steger der Tiroler Tageszeitung.

Doch für den einstigen FPÖ-Chef, der am Innsbrucker Parteitag von Jörg Haider gestürzt worden ist, liegt jetzt der Ball bei Sebastian Kurz und der ÖVP. „Nicht die FPÖ hat ein Problem, sondern die ÖVP. Sie ist Wahlsiegerin. Kurz muss vor seinen Wählern erklären, wie er sich vorstellt, die Zukunft zu gestalten. Die Wähler haben sich für eine rechte Politik entschieden. Wenn Kurz für sich geklärt hat, in welche Richtung sich das Land weiterentwickeln soll, dann wird er schnell feststellen, zwischen welchen Parteien hierfür die größten Schnittmengen bestehen.“ Wenn Kurz mit den Freiheitlichen regieren wolle, „dann muss er der FPÖ einiges abverlangen, er muss ihr aber auch einiges anbieten“.

Eine Neuauflage von Rot-Blau steht für Steger nicht zur Disposition. „Die Sozialisten haben sich für eine weitere Regierungsarbeit diskreditiert. Die SPÖ redet von Wertehaltung. Doch sie hält sich selbst nicht an die Werte, die sie so hochhält. Die SPÖ hat in dieser Republik die Moral nicht für sich gepachtet.“

Norbert Steger ist blauer Vertreter im ORF-Stiftungsrat. Für ihn ist jetzt die Zeit gekommen, den ORF zu „redimensionieren“.

In seinen Reformplänen ist vorgesehen, „den 35-köpfigen Stiftungsrat zu verkleinern und die Landesstudios aufzuwerten. Der ORF gehört der Öffentlichkeit. Es braucht dort mehr Transparenz“, urteilt Steger, der eine klare Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags einfordert. „Dieser besteht in einem österreichischen Programm, nicht im Einkaufen von US-Serien.“ Finanziert werden soll der ORF für die „Erfüllung eben dieses Auftrags – und nicht für die Quote“.