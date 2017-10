Innsbruck — Die Bundessprecherin der Grünen, die Tiroler Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe, hat am Dienstagnachmittag im Bundesparteivorstand ihren Rückzug von der Parteispitze verkündet.

„Wenn man als grüne Partei nicht mehr dem Nationalrat angehört, kann man nur sagen, die schwierige Mission ist gescheitert. Tirol ist die nächste wichtige Wahl und Tirol braucht meine volle Energie", begründete sie ihren Rückzug gegenüber der TT. Sie helfe den Grünen sicher am allermeisten, „wenn wir in Tirol gut abschneiden", so Felipe. Gemeinden und Länder müssten die Bundespartei wieder aufrichten und finanziell unterstützen. Erst im Juni hatte Felipe die Parteiführung von der zurückgetretenen Eva Glawischnig übernommen.

Als Favorit für die zumindest interimistische Nachfolge Felipes wird der Abgeordnete Werner Kogler gehandelt. Für den späten Nachmittag luden die Grünen zu einer Pressekonferenz in den Parlamentsklub. Neben Felipe dürfte sich auch die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek aus der Politik zurückziehen. Die bisherige EU-Abgeordnete hatte sich bereits während des jüngsten Wahlkampfes von ihren Kollegen und Mitarbeitern in Brüssel verabschiedet.

Felipe im TT-Interview

Die Entscheidung, sich von der Bundesspitze zurückzuziehen, hat Ingrid Felipe bereits am Montag getroffen. Dazu sagte sie im Gespräch mit der TT:

Frau Landeshauptmannstellvertreterin, war es nicht ein Fehler, von Tirol aus die Grünen zu führen?

Ingrid Felipe: Mittlerweile teile ich diese Einschätzung. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich als Bundessprecherin eingesprungen bin, wollte niemand diese Verantwortung übernehmen. Ich war sozusagen die Feuerwehr, dieses Gefühl hatte ich auch.

Sie hätten aber Nein sagen können.

Felipe: Ich hätte gerne für jemanden anderen verzichtet. In einer schwierigen Situation sind dann Ulrike Lunacek und ich ins kalte Wasser gesprungen. Obwohl wir gut zusammengearbeitet haben, konnten wir den Abwärtstrend und die Negativspirale nicht stoppen.

Und jetzt?

Felipe: Wenn man als grüne Partei nicht mehr dem Nationalrat angehört, kann man nur sagen, die schwierige Mission ist gescheitert. Tirol ist die nächste wichtige Wahl und Tirol braucht meine volle Energie. Ich helfe den Grünen sicher am allermeisten, wenn wir in Tirol gut abschneiden. Hier können wir auf eine gute Regierungsarbeit aufbauen und die Trendwende einleiten.

Sie ziehen sich also als Bundessprecherin zurück?

Felipe: Ja, darüber muss man nicht lange herumdiskutieren. Im Bundesvorstand werde ich mich aber weiterhin einbringen.

Aber wie kann die Partei künftig überhaupt noch funktionieren?

Felipe: Das ist nur von den Ländern aus möglich. Gemeinden und Länder müssen die Bundespartei wieder aufrichten und finanziell unterstützen.

Was führte letztlich zum Wahldesaster?

Felipe: Wir haben etliche Fehler gemacht, intern wie extern. Aber nicht nur. Der Kontext war natürlich auch nicht ganz einfach für uns. Grundsätzlich ist unsere Besserwisserei ein Problem. Gleichzeitig müssen wir wieder lernen, Widersprüche auszuhalten.

Sie spielen hier auf die parteiinternen Konflikte an?

Felipe: Ja, da geht es um die Jungen Grünen, den Konflikt in Kärnten oder um Peter Pilz. Dass wir den Anspruch haben, pluralistisch zu sein, und dann nicht mehr aushalten, dass es unterschiedliche Zugänge und Sichtweisen gibt, passt nicht zusammen. Wir müssen uns strukturell, inhaltlich und personell neu aufstellen und bei der nächsten Nationalratswahl sofort den Wiedereinzug schaffen.

Das Gespräch führte Peter Nindler