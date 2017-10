Wien — Die Grünen haben erste Konsequenzen aus ihrer schweren Wahlniederlage gezogen: Ingrid Felipe ist als Bundessprecherin abgetreten, Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek zieht sich aus dem EU-Parlament zurück. Die Parteiführung übernimmt vorerst Vizeparteichef Werner Kogler. Die ÖVP bereitet sich indessen auf Koalitionsverhandlungen vor und will „Annäherungsgespräche" mit allen Parteien führen.

Einen Plan für die nächsten Monate wollen die Grünen am Freitag gemeinsam mit den Landesparteien erstellen. Sie wollen nun auch zusammenlegen, um die rund fünf Millionen Euro Schulden der Bundespartei zu schultern. Koglers erste Aufgabe ist die Abwicklung der Partei, bei der (inklusive Parlamentsklub) nun 110 Mitarbeitern die Kündigung droht. Lunacek sprach von der schlimmsten Krise der Grünen seit Einzug in den Nationalrat vor 31 Jahren.





Vor den Grünen hatten schon die FP-Gremien getagt. FP-Chef Heinz Christian Strache deponierte dabei neuerlich die Bereitschaft zu Regierungsverhandlungen: „Es wäre vernünftig, an uns heranzutreten und ernsthafte Gespräche zu führen. Wir wollen Verantwortung übernehmen." Am Zug sei nun Wahlsieger ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Strache ließ zwar offen, ob er lieber mit der ÖVP oder der SPÖ zusammenarbeiten würde. Als Hindernis sieht er aber den nach wie vor aufrechten Parteitagsbeschluss der SPÖ gegen eine rot-blaue Koalition auf Bundesebene.

Die meisten blauen Landeschefs waren bemüht, keine Koalitionspräferenz zu zeigen. Allerdings betonte Manfred Haimbuchner aus Oberösterreich, dass die dortige Zusammenarbeit mit der ÖVP „ganz gut" funktioniere. Der steirische Landesparteichef Mario Kunasek ließ eine schwarz-blaue Präferenz durchblicken, als er meinte, dass das ÖVP-Wahlprogramm eindeutig freiheitliche Handschrift trage. Und Wiens geschäftsführender Obmann Johann Gudenus: „Wir reden mit allen, wenn wir eingeladen sind."

Offiziell starten können die Regierungsverhandlungen frühestens Ende der Woche: Am Donnerstag werden die letzten Stimmzettel ausgezählt. Erwartet wird, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen tags darauf ÖVP-Chef Kurz mit der Regierungsbildung betrauen wird. Zuvor spricht Van der Bellen noch mit den Parteichefs. Den Auftakt machte Dienstagnachmittag Kurz, am Mittwoch ist Kanzler Christian Kern an der Reihe.

Kurz traf sich am Abend noch mit den schwarzen Parteigranden im VP-Vorstand. Dort kündigte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer „Annäherungsgespräche" mit allen Parlamentsparteien an. Eine Koalitionspräferenz nannte er ebenso wenig wie Kurz selbst in der „Kleinen Zeitung". Dort kündigte der VP-Chef nur an, bis Weihnachten eine Regierung mit stabiler Mehrheit bilden zu wollen.

Bis die neue Koalition steht, bleibt die rot-schwarze Regierung Kern im Amt. Der Tradition entsprechend hat die alte Regierung am Dienstag nach der Wahl ihren Rücktritt beschlossen und wurde von Van der Bellen mit der provisorischen Fortführung der Geschäfte betraut. Der Bundespräsident versicherte bei dieser Gelegenheit, die inhaltlichen Ziele, aber auch die personellen Vorschläge der künftigen Regierung sehr genau prüfen zu wollen. „Ich werde darauf achten, dass die in unserer Bundesverfassung festgeschriebenen europäischen Grundwerte der Kompass für die Zukunft Österreichs bleiben", sagte Van der Bellen. (APA)