Von Karin Leitner

Wien – Ein Konflikt mit Michael Häupl? Aber nicht doch, sagt Christian Kern. Es geht in der SPÖ einmal mehr um den Umgang mit der FPÖ. Die Roten haben bei der Wahl Platz eins an die Schwarzen verloren. Sie rangieren aber vor den Blauen. An denen will der Wiener Bürgermeister seit jeher nicht einmal anstreifen. Und so warnt er die Genossen vor einem Regierungsbündnis mit Heinz-Christian Straches Truppe: „Das kann bis zu einer Parteispaltung gehen.“

Dass die SPÖ mit allen Parteien, somit auch mit der FPÖ, über eine etwaige Koalition reden sollte – basierend auf ihrem „Wertekompass“ und sofern sie zu Gesprächen eingeladen wird –, haben auch die Wiener Roten im Parteivorstand gutgeheißen.

Auf das verweist Kern. Abgesehen davon: „Im Moment ist von Verhandlungen keine Rede. Die ÖVP verbreitet diesen Spin.“ Dass sich SPÖ und FPÖ fern der Öffentlichkeit bereits beschnuppert hätten, sei ein Gerücht. Kern hämisch: „Die Gespräche waren so geheim, dass ich sie nicht mitbekommen habe.“

Nach außen hin redet kein ranghoher Sozialdemokrat Rot-Blau das Wort. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, der in der Landeshauptstadt mit den Blauen kooperiert, tut das. „Wenn es inhaltlich passt, dann bin ich für die Option mit der FPÖ“, sagte er den OÖN. Wobei „wichtig und vernünftig“ wäre, die SPÖ-Mitglieder dazu zu befragen.

Den Gewerkschaftern wird nachgesagt, einem rot-blauen Pakt nicht abgeneigt zu sein – um Schwarz-Blau zu verhindern. Ist das so? „Ich halte nichts von Kampfparolen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Sozialpartner verweigern nie ein Gespräch“, sagt vida-Chef Roman Hebenstreit der Tiroler Tageszeitung. „Am Zug ist jetzt der Bundespräsident.“ Über Koalitionsvarianten zu diskutieren, sei „müßig und idiotisch. Man denkt ja auch nicht darüber nach, ob man Gulasch oder Schnitzel bei einem Abendessen bestellt, wenn es zu einem solchen keine Einladung gibt.“

Keine Aversionen gegen die FPÖ hat Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl; er regiert mit ihr. Und was den Bund anlangt? Er sei dafür, mit allen Parteien zu sprechen. Wegen der unterschiedlichen Programme wären Verhandlungen zwischen Rot und Blau schwieriger als solche zwischen Schwarz und Blau, – „was aber nicht heißt, dass es unmöglich ist“.

Tirols SPÖ-Frontfrau Elisabeth Blanik verwahrt sich dagegen, mit der FPÖ zu koalieren: „Ich bin gegen Rot-Blau. Das ist für mich unvorstellbar. Ich habe immer gesagt, dass eine Zusammenarbeit mit den Blauen für mich ausgeschlossen ist.“ Sie sei sich „sicher“, die Mehrheit im Landesparteivorstand hinter sich zu haben. Mit der „Kurz-ÖVP“ sieht Blanik ebenfalls keine rote Zukunft. Nach „diesem Wahlkampf, so wie sich der dargestellt hat“, sei das „undenkbar“. Der SPÖ bleibe nichts anderes übrig, als in Opposition zu gehen.