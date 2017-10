Von Michael Sprenger

Wien – Christian Kern fährt über das Wochenende nach Kärnten. Dort will er ausspannen und nachdenken – auch über sein Gespräch mit Heinz-Christian Strache von dieser Woche. Wie soll es weitergehen? Gehen die Roten in Opposition, so dürfte Kern weiterhin Vorsitzender sein und Klubobmann werden. Variante 2 wäre Schwarz-Rot. Da spielt dann Kern keine Rolle mehr. Ein Rücktritt ist unweigerlich. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil stünde dann bereit. Bleibt also noch die dritte Denkvariante: Rot-Blau. Hierfür gibt es immer weniger Befürworter. „Die FPÖ will auch nicht“, heißt es aus Kerns Umfeld. Innerhalb der roten Regierungsmannschaft verfolgte diesen Plan zuletzt Kanzleramtsminister Thomas Drozda, der nun auch davon abrückt. Nur noch in der Gewerkschaft finden sich Anhänger dieser Farbenlehre.

Zugleich wird aber ein mediales Sperrfeuer gegen Kern eröffnet. Steht er vor dem Rücktritt? „Es gibt bei uns keine Stimme, die den Parteivorsitzenden in Frage stellt. Dieser Ball wird über den Boulevard gespielt“, meint ein hoher Funktionär gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Und er nennt einen Namen, der dies befeuert: „Werner Fay- manns engster Weggefährte Josef Ostermayer ist gerade auf Rachefeldzug.“

In breiten Teilen der Partei fühlt man sich ob dieser Vorgänge seit dem Wahlsonntag verunsichert. Am Montag tagen erneut die Parteigremien der SPÖ. Bis dorthin soll die Linie klar vorgegeben werden, erwarten sich die Verunsicherten. „Ich verstehe diese Verunsicherung nicht. Alles deutet auf Schwarz-Blau hin. Kern hat immer gesagt, dass er sich keinen Gesprächen verweigere, wenn man zu solchen eingeladen werde. Als Kompass für Verhandlungen dient der Wertekatalog der Partei. Zudem haben wir uns darauf verständigt, die Parteimitglieder über ein mögliches Koalitionsabkommen zu befragen. Ich denke, die Linie ist klar“, sagt ein enger Mitarbeiter Kerns.

Kern selbst nahm am Rande des EU-Gipfels in Brüssel zu den Spekulationen Stellung. Auf die Frage, ob es Chancen für Rot-Blau gebe, antwortete der SPÖ-Chef: Diese lägen „im Tausendstel-Promille-Bereich, würde ich einmal formulieren. Ich habe immer gesagt, dass die logische Konsequenz des Wahlergebnisses eine schwarz-blaue Regierung ist.“

Doskozil sorgt wegen eines abendlichen Treffens mit dem schwarzen Innenminister Wolfgang Sobotka in einer Zigarrenlounge eines Wiener Innenstadthotels für weitere mediale Spekulationen. Wollte er dort bereits Schwarz-Rot ausloten? „Sicher nicht“, ärgerte sich Doskozil. Es sei weit hergeholt, wenn man glaubt, dass zwei Minister öffentlich über die Regierungsbildung verhandeln. „Wir treffen uns meistens dort, weil wir dort eine rauchen“, sagte Doskozil. Man habe natürlich über die aktuelle Situation gesprochen, aber die Spekulationen seien „überzogen und überhitzt“. Doskozil „verriet“ auch gleich, dass er am Samstag Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) treffen werde, weil er zu dessen Geburtstagsfeier eingeladen sei.