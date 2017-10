Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat VP-Obmann Sebastian Kurz am Freitag und damit fünf Tage nach der Wahl den Regierungsbildungsauftrag erteilt. Der Außenminister, dessen Volkspartei den Urnengang mit 31,5 Prozent klar auf Platz eins beendet hatte, nahm umgehend erste Parteiengespräche auf.

Rund eine Dreiviertelstunde nahm sich der Bundespräsident Freitagvormittag Zeit, um mit Kurz in der Hofburg den Stand der Dinge zu besprechen. Danach bat er den VP-Chef, sich als Obmann der stärksten Partei um die Bildung einer Regierung zu bemühen.

Van der Bellen und Kurz für respektvollen Umgang

Als Vorgabe schickte Van der Bellen mit, dass die künftige Regierung die Gesamtinteressen Österreichs in den Vordergrund stellen möge, sich aktiv für ein gemeinsames Europa einbringen solle und sich Themen wie Klimawandel, Forschung und Integration zu stellen habe. Nicht zuletzt mahnte der Präsident eine neue Gesprächs- und Vertrauenskultur ein und ersuchte um einen sachlichen Dialog mit der Opposition.

Kurz, der den Auftrag zur Regierungsbildung „natürlich gerne“ annahm, hob den Ball auch gleich auf und betonte, wie wichtig neue politische Kultur und neuer Stil seien. Nach diesem Wahlkampf brauche es einen „respektvollen und würdevollen“ Umgang miteinander und eine kooperativere Form der Zusammenarbeit im Parlament. In der Regierung sollen alle an einem Strang ziehen, forderte der VP-Chef ein „besseres Miteinander“ in der künftigen Koalition.

Sondierungsgespräche starten mit Strolz

Dazu lud Kurz umgehend zu so genannten Annäherungsgesprächen, in deren Genuss NEOS-Obmann Matthias Strolz gleich am Freitagnachmittag kommen wird. Am Samstag folgen der wahrscheinlichste Koalitionspartner, FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, sowie Listengründer Peter Pilz. Erst Sonntagabend kommt es zum Treffen zwischen Kurz und dem noch amtierenden Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzenden Christian Kern.

Dieser glaubt indes nicht mehr daran, der kommenden Regierung anzugehören. „Ich gehe davon aus, dass wir jetzt sehr rasch eine schwarz-blaue Einigung haben werden“, meinte Kern am Rande des EU-Gipfels in Brüssel.

Ganz ähnlich äußerte sich Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil (SPÖ), der die Wahrscheinlichkeit für Schwarz-Blau am Freitag mit 95 Prozent bezifferte. Ein Treffen mit Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sei auch nicht als Indiz dafür zu werten, dass es auch eine Regierung aus ÖVP und SPÖ mit ihm geben könnte. Begegnungen unter Ressortchefs seien ganz normal. Er werde am Samstag auch Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) treffen – allerdings nur, weil er zu dessen Geburtstagsfeier eingeladen sei. (APA, TT.com)