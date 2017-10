Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – 5,3 Prozent. Das ist nicht einmal in der Nähe eines zweistelligen Abschneidens, welches Parteichef Matthias Strolz im Wahlkampf als Ziel ausgegeben hatte. Der pinke Jubel am Wahlsonntag und auch in Woche 1 nach der Wahl fiel trotzdem laut aus. Denn die NEOS gehen gestärkt in die nächste Legislaturperiode. Nun gilt es sich in der neuen Rolle zu etablieren.

„Unsere gestaltungspolitische Rolle ist stärker geworden, das birgt aber auch Risiken“, sagt Parteichef Matthias Strolz im Interview mit der Tiroler Tageszeitung. Im Falle von Schwarz-Blau, der derzeit wahrscheinlichsten Koalitionsvariante, bräuchten die Regierungsparteien die NEOS für Verfassungsmehrheiten. Strolz sieht darin eine Chance, wichtige Reformen angehen zu können, klar sei aber auch: „Wir sind nicht der billige Jakob.“

Nach norwegischem Vorbild schweben dem NEOS-Chef Arbeitsübereinkommen mit der Opposition vor, das wäre für ihn auch ein Zeichen für einen lebendigen Parlamentarismus. Im ersten Sondierungsgespräch mit Sebastian Kurz am Freitag äußerte sich der ÖVP-Chef dahingehend positiv. Ob die Schuldenbremse im Verfassungsrang, wie sie die NEOS gerne noch 2017 umsetzen würden, kommt, ist hingegen noch offen. Ginge es nach Strolz, wäre auch die kalte Progression heuer noch Geschichte.

Zusammen mit der ehemaligen Höchstrichterin Irmgard Griss, die Justizsprecherin der NEOS wird, will die liberale Kleinpartei auch beim Thema Ausbau der direkten Demokratie aufs Gas steigen. „Das bedarf aber einer intensiven Vorbereitung. Wir können nicht einfach sagen, wir spielen jetzt Schweiz“, spielt Strolz auf die FPÖ an, die das Nachbarland diesbezüglich oft als Vorbild nennt.

Irmgard Griss bezeichnet gegenüber der TT das irische Modell als besonders interessant: „In der Bürgerversammlung sitzen 99 ausgeloste Bürger, die die Vielfältigkeit der Gesellschaft widerspielen. Die Versammlung befasst sich mit wesentlichen Themen und formuliert Empfehlungen an das Parlament.“ So wurde die Bürgerversammlung etwa auch beim Thema „Ehe für alle“ miteinbezogen – und diese im stark katholisch geprägten Irland ohne gröbere Proteste eingeführt. „Die Leute fühlen sich gehört. In einer Demokratie ist es wesentlich, dass man wohlinformiert seine Meinung bildet“, meint Griss. Ein weiteres Herzensanliegen ist ihr eine neue Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. „Ohne das wird etwa bei der Bildung nie eine echte Reform möglich sein.“

Bei „Föderalismus und Förderalismus“ will Sepp Schellhorn die nächsten fünf Jahre ansetzen. Der Gastronom aus dem Pongau attestiert seiner Partei ein „gesundes Selbstbewusstsein“. Deshalb sei es beim Thema Verfassungsmehrheit auch klar, „dass wir nicht leicht zu haben sind“. Gleichzeitig warteten auf die NEOS jetzt spannende neue Aufgaben. Durch das Ausscheiden der Grünen, das Schellhorn persönlich leid tut, müssten die NEOS noch stärker alle Kontroll­instrumente einsetzen, denn Peter Pilz fehle hier die notwendige Konstruktivität. Herzensthema von Schellhorn ist das Ende der Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern. Was das und andere liberale Themen betrifft, wäre ihm ein besseres Wahlergebnis natürlich lieber gewesen: „Erneuerung geht mit uns am besten, denn wir haben keine Altlasten, Fesseln und müssen niemandem dankbar sein.“