Wien – 64 von 68 österreichischen Bundesbehörden sind derzeit in Wien angesiedelt. Umwelt- und Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) drängt seit Monaten auf eine Dezentralisierung. Wenn es sinnvoll sei, gehörten Behörden in die Regionen verlagert. Das führe auch zu einer Stärkung des ländlichen Raums, erklärte er bei verschiedenen Gelegenheiten.

Zwei Behörden, die nun übersiedeln sollen, sind das Umweltbundesamt und die Bergbauern-Anstalt. Das Umweltbundesamt mit rund 520 Mitarbeitern verlegt seinen Sitz von Wien ins nahe Klosterneuburg. Eine entsprechende Grundsatzerklärung unterzeichneten Rupprechter, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der Bürgermeister von Klosterneuburg, Stefan Schmuckenschlager (alle ÖVP), bereits. „Das Umweltbundesamt ist einmal ein erstes Zeichen. Wir hoffen, dass wir in der Zukunft noch einiges umsetzen können“, hieß es aus dem Büro Rupprechters.

Institut für Bergbauernfragen soll nach Tirol

Nun soll das Institut für Bergbauernfragen, das derzeit ebenfalls in Wien angesiedelt ist, folgen. Es sei einigermaßen „absurd“ Bergbauernfragen in Wien abzuhandeln. Im Landwirtschaftsministerium denke man deshalb etwa daran, das Institut nach Tirol zu verlegen. Das stößt den Mitarbeitern der Bundesanstalt für Bergbauernfragen jedoch sauer auf – sie erteilen den Überlegungen des Ministers eine klare Absage.

Gerhard Hovorka von der Personalvertretung der Bundesanstalt für Bergbauernfragen in einer Stellungnahme gegenüber der APA: „Die Bundesanstalt für Bergbauernfragen ist eine sozioökonomische Forschungseinrichtung mit 14 Mitarbeitern. Der Platz der Bundesanstalt für Bergbauernfragen ist dort, wo die Wissenschaft, die zuständigen Universitäten, das Parlament und das zuständige Ministerium ihren Standort haben und das ist in Wien.“

Auch die internationale wissenschaftliche Vernetzung würde durch eine Übersiedlung nach Tirol erschwert. Die Arbeit der Behörde gehe weit über die Berglandwirtschaft hinaus. Die Beratung der Bergbauern sei wichtig, aber das würden nicht die Bundesanstalt, sondern die Landwirtschaftskammern bzw. die Agrarlandesämter machen.

Ein Umzug nach Tirol sei für die Mitarbeiter auch aus sozialen und finanziellen Überlegungen nicht zumutbar, betonte Hovorka. Die Belegschaft habe ihren Lebensmittelpunkt in Wien und in der Nähe von Wien, umfangreichere Pensionierungen stünden zudem die nächsten zehn bis 15 Jahre nicht an. Die Dezentralisierung von Verwaltungseinrichtungen bringe auch keine Einsparungen, sondern koste im Gegenteil viel Geld. „Und wenn schon Dezentralisierung, warum dann nur eine kleine Forschungseinrichtung mit 14 Mitarbeitern und nicht konsequenterweise gleich das ganze Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in eine ländliche Region übersiedeln“, so Hovorka.

Kritik auch an Übersiedelung des Umweltbundesamtes

Zuvor hatte auch die Belegschaft des Umweltbundesamtes nicht an Kritik gespart. Betriebsratsvorsitzende Monika Brom kritisierte im Ö1-“Mittagsjournal“ am Mittwoch die Informationspolitik durch Umweltministerium und Behördenleitung. „Die Mitarbeiter waren sehr empört, dass sie aus den Medien diese Übersiedlungspläne kommentiert bekommen haben“, sagte Brom.

Der Betriebsrat sei erst am Montag im Aufsichtsrat informiert worden, dass eine Übersiedlung nach Niederösterreich zur Diskussion stehe, von einer endgültigen Entscheidung sei dabei keine Rede gewesen. Am Dienstag sei man dann durch die Pressekonferenz von Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vor „vollendete Tatsachen gestellt“ worden, so Brom weiter. Die Betriebsrätin monierte darüber hinaus mangelnde Transparenz bei der Begründung der Entscheidung sowie möglicher Alternativen.

Für den Großteil der rund 520 Mitarbeiter, die ab 2022 in Klosterneuburg arbeiten sollen, bedeute der Umzug längere Anfahrtswege. Der ökologische Fußabdruck werde wahrscheinlich höher als jetzt, meinte Brom. Die Betriebsrätin forderte die Einbindung der Mitarbeiter „auf Augenhöhe“, eine Diskussion über mögliche Alternativen und – falls die geplante Übersiedlung unumkehrbar ist – die bestmögliche Lösung für die Belegschaft. Brom nannte etwa die Anrechnung von Anfahrzeiten oder auch die Möglichkeit zur Telearbeit.

Kritik kam auch von Infrastruktur- und Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ). Eine Übersiedlung des Umweltbundesamts vor die Tore Wiens stärke nicht den ländlichen Raum, sondern verlängere nur den Arbeitsweg für über 500 Mitarbeiter. „Das ist auch verkehrspolitisch ein Unfug, denn das bedeutet mehr Autos, Staus und Abgase. Als wahren Grund könnte man eher vermuten, dass der Umweltminister der niederösterreichischen Landeshauptfrau ein Geschenk für den kommenden Landtagswahlkampf machen will“, so Leichtfried. Der Minister kritisierte auch die Kosten für den Umzug. „Nach der Wahl zeigt Schwarz-Blau sein wahres Gesicht. Bei denen, die sich nicht wehren können, wird gespart. Doch um die eigene Klientel zu bedienen, sind schnell 50 Millionen Euro aus dem Hut gezaubert.“

Minister will Dezentralisierung fortsetzen

Rupprechter will sich vom Widerstand gegen sein Vorhaben aber nicht irritieren lassen und sein Konzept der Behörden-Dezentralisierung fortsetzen. „Selbstverständlich bleibt er da auf Kurs“, hieß es am Mittwoch im Ministerium. (APA, TT.com)