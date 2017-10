Wien – ÖVP und FPÖ haben sich am Mittwoch in ersten Koalitionsgesprächen im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse auf das weitere Vorgehen geeinigt. Demnach sollen die Gespräche der Steuerungsgruppe am Montag mit einem „Kassasturz“ fortgesetzt werden, kündigte ÖVP-Chef Sebastian Kurz an. Es handle sich um eine umfassende budgetäre Bestandsaufnahme, schließlich sei das das Fundament jeder inhaltlichen Auseinandersetzung.

Kurz betonte, dass es hier nicht nur um das Budget des Staates, sondern vor allem um die einzelnen Ressortbudgets gehe. Auch verwies der Außenminister auf seine Erfahrung aus bisherigen Regierungsverhandlungen: Er habe erlebt, dass verschiedene Fachgruppen Verhandlungen ohne Budgetvorgaben begonnen hätten. „Das kann nicht funktionieren“, damals sei wertvolle Zeit verloren gegangen. Daher sei es richtig, dass man zuerst den Schritt setzt, sich über das Budget einen Überblick zu schaffen. Dazu werden auch Experten aus dem Finanzministerium geladen.

Fünf Cluster- und 25 Fachgruppen

Die Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ werden neben der Steuerungsgruppe auf Ebene von fünf Cluster- und darunter mehreren Fachgruppen ablaufen. Die geplanten Cluster sollen unter Überschriften zahlreiche Themen behandeln. Die fünf General-Überschriften lauten „Soziales, Fairness und neue Gerechtigkeit“, „Sicherheit, Ordnung und Heimatschutz“, „Staat und Gesellschaft“ sowie „Standort“ und „Zukunft“ (mehr dazu in der Factbox). Die Cluster sollen dazu dienen, eine „gewisse Struktur“ in die Verhandlungen zu bringen und den „komplexen Prozess halbwegs steuerbar zu erhalten“, so Kurz.

Auf einer Ebene darunter werden die Fachgruppen angesiedelt, in denen die inhaltliche Arbeit stattfinden soll – und die sich thematisch an der Ressortverteilung orientieren. Die jeweiligen Leiter der Fachgruppen sollen Anfang kommender Woche präsentiert werden, die Gruppen dann erstmals am Dienstag tagen, sagten Kurz und Strache. Allzu große Überraschungen werde es dabei nicht geben, kündigte Kurz an. Er wolle Personen mit Expertise, Parlamentarier, auch Quereinsteiger auf der ÖVP-Liste und „den einen oder anderen Ländervertreter“ mit diesen Aufgaben betrauen. Ihre Arbeit sollen sie am Dienstag aufnehmen.

Strache über Kurz: „Ein aufrichtiger Mensch“

Zum Zeitplan sagten beide Parteichefs, es gehe weniger ums Tempo, sondern vor allem um die Qualität. Insbesondere Strache betonte, dass diese vor der Geschwindigkeit stehe. „Das wichtigste ist, seriös und qualitätsvoll vorzugehen, aber natürlich zügig. Aber am Ende muss ein qualitätsvolles Regierungsprogramm vorliegen.“ Kurz ergänzte zu dem von ihm als grobe Richtschnur genannten Zeitpunkt der Weihnachtsfeiertage, er habe dies genannt, weil Regierungsverhandlungen bisher im Schnitt 60 Tage lang gedauert haben.

Ressorts waren zunächst noch kein Thema, so Strache. Kurz wie auch Strache betonten die ausgenommen gute Gesprächsatmosphäre - und verrieten auch, dass sie schon seit längerem „per Du“ miteinander sind: „Wir waren vorher schon per Du und sind es nach wie vor noch“, so Kurz. Strache freute sich über die „sehr partnerschaftlich und auf Augenhöhe“ abgelaufenen Gespräche. Es sei ein „sehr guter Start“ in ernsthafte Verhandlungen gewesen. Er habe gesehen, dass hinter Kurz „ein aufrichtiger Mensch steht, der es ernst meint“, dem es um die Sache und nicht um „Machtpolitik“ gehe. Man habe gegenseitig vereinbart, keine Parallelverhandlungen mit anderen Parteien zu führen.

Thematisch hielten sich beide äußerst zurück. Man werde inhaltliche Auseinandersetzungen nicht über die Öffentlichkeit abhandeln und sich „nicht über die Bande Dinge ausrichten“, sagte Strache. Schwierige Themen werde man innerhalb der Steuerungsgruppe besprechen. Es gebiete der „gute Stil und der Anstand“, dass man ehrlich und anständig miteinander umgehe. Diesen stellte der FP-Chef dann sogleich demonstrativ unter Beweis: Zur Frage, ob die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaften in den Kammern eine Koalitionsbedingung sei, sagte er: „Sie prüfen jetzt gleich meinen guten Stil und Anstand“ – und unterließ daher auch eine Antwort. (APA)