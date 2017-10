Wien - "Ich nehme an, es werden ein oder zwei Selfies gemacht" - kaum hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Nationalfeiertag sein "Volksfest" im Inneren Burghof eröffnet, stürzten Hunderte Schaulustige auf ihn und seine Gattin Doris Schmidauer zu. Van der Bellen erfreute sich an seinem ersten Nationalfeiertag als Staatsoberhaupt regen Interesses.

Das kurze Händeschütteln in der Präsidentschaftskanzlei verlief zu Mittag noch etwas ungeübt. Vorher war Van der Bellen gemeinsam mit Kanzler Christian Kern am Heldenplatz bei der Angelobung von 1321 jungen Rekruten (Mehr dazu hier: http://bit.ly/2z8eWGi oder im Video unten). Schon das Öffnen der Hofburg-Tore musste genau besprochen werden. In den Prunkräumlichkeiten gab es einen Händedruck, ein "Hallo", "alles Gute, Danke" und ein Foto. Richtige Smalltalks haben sich nicht ergeben. Dafür war ohnehin kaum Zeit, die persönliche Begrüßung von Gästen durch Van der Bellen und Schmidauer dauerte nur etwa 40 Minuten.

Grüße aus Brasilien, der Steiermark und Tirol



Die Besucher waren trotzdem zufrieden. Der Hofburg-Herr bekam nur Positives zu hören. Viele beglückwünschten ihn zu seinem Amt und bedankten sich. "Sie sind ein Segen für Österreich", "schön, dass Sie Präsident sind", waren einige der Nettigkeiten, die Van der Bellen entgegennehmen durfte. Es gab auch Grüße aus Tirol, aus Oberösterreich, aus der Steiermark und sogar Brasilien. Wie immer nutzten viele ausländische Gäste die Möglichkeit, am Nationalfeiertag in das Innere der Präsidentschaftskanzlei zu blicken.

Fotos, Selfies und Autogramme sollten natürlich auch nicht fehlen. Der Präsident durfte aber nicht nur geben, sondern auch nehmen. Er bekam ein selbstgemaltes Bild von einem Mädchen sowie ein Kleeblatt als Glücksbringer. "Mir wurde schon erzählt, dass es einen großen Andrang gibt", zeigte sich Van der Bellen von den Menschenmassen wenig überrascht. Ob er sich nach neun Monaten schon an die Hofburg und das Amt gewöhnt hat? "Das Haus ist groß. Man muss besonders am Abend aufpassen, dass man sich nicht verläuft. (...) Es ist viel Geschichte hier. Das ist einerseits schön, aber man muss aufpassen, dass man nicht erdrückt wird."

Nach der Begrüßung in der Hofburg lud das Staatsoberhaupt zu einem "Volksfest" im Inneren Burghof, der von der Justizwachmusik und der niederösterreichischen Militärmusik beschallt wurde. Besonderer Beliebtheit erfreute sich das Rindsgulasch aus der Truppenküche des Bundesheeres.

Kern: "Es wird nicht der letzte sein"



Sentimental ist er nicht, sagt der Kanzler - auch wenn es für SPÖ-Chef Christian Kern das letzte Mal sein dürfte, dass er als Hausherr am Tag der Offenen Tür Besucher im Kanzleramt empfängt. "Es wird nicht der letzte sein", gab sich Kern trotzig. Dass seine Amtszeit bald vorbei ist, ließ ihn das Volk am Nationalfeiertag jedenfalls nicht spüren - es kam in Scharen und begehrte Fotos und Smalltalk.

Schon am Weg von der Rekruten-Angelobung am Heldenplatz Richtung Kanzleramt war die Stimmung für Kern freundlich wie das Herbstwetter. "Das ist der Herr Bundeskanzler", erklärt ein Vater seinem Sohn ehrfürchtig, ein anderer Herr applaudiert sogar, als er Kern erblickt. Manch einer ist beseelt, das gewünschte Fotomotiv zufällig schon am Ballhausplatz vor dem Amtssitz zu erwischen, denn die Schlange vor dem Kanzleramt ist lang und reicht bis in die Löwelstraße hinein: "Wir wollten eh zu Ihnen", erklärt eine Mutter denn auch erfreut, während sie ihre Kinder mit dem Regierungschef ablichtet.

Häme, dass er nach dem Verlust des ersten Platzes bei der Wahl vor eineinhalb Wochen das Kanzleramt wohl ziemlich bald an ÖVP-Chef Sebastian Kurz abgeben muss, bekommt Kern heute nicht zu hören. "Immer am Ball bleiben", rät ihm eine ältere Dame stattdessen aufmunternd. "Bitte verlassen Sie die Politik nicht", meint eine andere - sichtlich Balsam für die Seele des SPÖ-Chefs. Noch gut geölt aus dem monatelangen Wahlkampf posiert Kern für ein Selfie nach dem anderen, ob mit Teenagern oder mit Müttern mit Nachwuchs am Arm. "Wenn ihr mal einen Babysitter braucht, ruft's mich an", empfiehlt er sich auch abseits der Politik.

Ein gut gelaunter Gastgeber



Drin spielt Kern dann den Guide und erklärt den Besuchern, dass sein Büro früher Metternichs Zimmer war. "Aber der Geist weht hier schon längere Zeit nicht mehr", versichert der Gastgeber bestens gelaunt. Bei seiner anschließenden Runde durch die Amtsräumlichkeiten verursacht Kern alle paar Meter einen veritablen Stau.

"Richard, schau halt, dass'd auch fotografierst", ist eine Mutter im Ministerrats-Zimmer aufgeregt, als der Kanzler genau hinter ihren drei Kindern steht. "Wie denn?", entgegnet der Vater leicht verzweifelt, weil voll bepackt mit der Beute von zahlreichen Institutionen, die am Nationalfeiertag ihre Tore geöffnet haben. Die Familie hat Glück, Kern dreht sich um und bewundert sogleich die selbst gebastelten Fächer mit bunten Federn, die die Kids dabei haben: "Kannst du sowas mit violett-weiß für mich machen?", fragt Austria Wien-Fan Kern den sechsjährigen Maximilian. Der Kleine zupft lieber ausgerechnet an der türkisen Feder und erklärt dem Kanzler: "Das ist meine Lieblingsfarbe." "Türkis g'fallt mir ein bissl weniger", raunt Kern in Anspielung auf die neue Parteifarbe der ÖVP, "aber dir seh' ich es nach", schmunzelt er versöhnlich und bahnt sich weiter seinen Weg. Die Luftballons aus dem Außenministerium in den Händen der Kleinen kommentiert er nicht.

Kurz ließ Tag der Offenen Tür im Außenamt aus



Der Hausherr eben jenes Ministeriums und höchstwahrscheinliche Nachfolger Kerns im Kanzleramt, Sebastian Kurz, ließ den Tag der Offenen Tür im Außenamt am Minoritenplatz übrigens aus - terminbedingt, wie es auf Anfrage der APA hieß. (APA)