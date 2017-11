Wien – Planen die Regierungsverhandler von ÖVP und FPÖ das Ende des SPÖ-Prestigeprojekts „Aktion 20.000“? ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger hielt sich bedeckt. Dies sei aber eine der Maßnahmen, die man sich jetzt genau anschaue.

Mehr hat es nicht gebraucht, um bei der SPÖ die Alarmglocken schrillen zu lassen. SPÖ-Sozialminister Alois Stöger und der rote Pensionistenverband warnen vor „sozialer Eiseskälte“. „Gerade in Zeiten, in denen die Arbeitsmarktprogramme der letzten Jahre Wirkung zeigen und die Arbeitslosigkeit insgesamt sinkt, gilt es mit ganzer Kraft in diese Richtung weiterzuarbeiten“, erklärte Stöger.

Seit Juli läuft die Pilotphase der „Aktion 20.000“. Laut Plan sollte die fast 800 Millionen Euro schwere Aktion ab 2018 voll starten und eben 20.000 Jobs für Langzeitarbeitslose über 50 Jahre in Gemeinden, im gemeindenahen Bereich und in gemeinnützigen Organisationen bringen. Bisher wurden laut Sozialministerium in den Modellregionen rund 1200 Personen erfolgreich vermittelt, 900 weitere Stellen seien dem AMS bereits gemeldet worden.

Der ÖVP-Seniorenbund, der die Maßnahme im Sommer noch gelobt hatte, zeigte sich nunmehr offen für Änderungen. (misp)