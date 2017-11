Von Karin Leitner

Wien – Als harmonisches Paar präsentieren sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache bei den Koalitionsverhandlungen. Überbewertet sollte das nicht werden, befindet Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung: „Verhandlungen haben es an sich, dass zuerst versucht wird, Vertrauen zu gewinnen, damit ein gutes Klima herrscht.“ Wie sieht es abseits des Menschlichen aus? Welche inhaltlichen Hürden gibt es? „Nicht außen-, sondern innenpolitische“, sagt Haimbuchner. „Eine vernünftige EU-Politik wird von allen angestrebt. Die ÖVP unterscheidet sich da nicht von der FPÖ. Weder die ÖVP noch die FPÖ will den Austritt aus der EU.“ Wo könnte es innenpolitisch haken? Bei der Pflichtmitgliedschaft für die Kammern, die die FPÖ weghaben will? „Die Frage ist, ob die ÖVP bereit ist, vom Kammer- und Bündesystem abzugehen. Oder ob die ÖVP nur eine neue Farbe hat und sonst alles beim Alten bleibt.“ Der baldige Wirtschaftsbundchef Harald Mahrer, ein Kurz-Intimus, will von der Kammerpflicht nicht lassen – was ist, wenn auch der ÖVP-Chef dabei bleiben will? Wird es dann nichts mit der Koalition? „Es muss sich einiges ändern. Wenn sich bei der Finanzierung der Kammern nichts ändert, wird es schwierig werden“, sagt Haimbuchner.

Warum ist er, Chef einer mächtigen Landesgruppe und Bundesparteivize, nicht im blauen Verhandlungsteam? Wollte ihn Strache dort nicht haben? „Ich bin einflussreich über meine Landesgruppe, egal wo ich sitze.“ Haimbuchners Landsfrau, die Parlamentarierin Anneliese Kitzmüller, ist mit von der FPÖ-Verhandlerpartie. Kritik ob ihrer Aktivitäten – Kitzmüller ist in zwei deutschnationalen Mädelschaften, schreibt für die rechtsextreme Akademikerpostille Aula – lässt Haimbuchner nicht gelten: „Sie ist eine anständige Frau, die rechts der Mitte verankert ist, aber keine radikale Haltung hat. Sie hat mit Extremismus nichts zu tun. Sie ist schon lange im Nationalrat; jetzt wird versucht, sie zu diffamieren. Ich verlange nicht, dass sie sich verstellt.“ Ist sie ministrabel? „Sie will nicht in die Regierung, ist keine Kandidatin dafür aus Oberösterreich.“ Wer ist einer? „Es gibt Überlegungen, die werden mit Strache besprochen.“

Rechnet er mit Protesten aus dem Ausland, wenn die FPÖ mitregiert – wie im Jahr 2000? „Es wäre traurig, wenn es Kundgebungen gegen die Republik gäbe. Ich schließe aber nicht aus, dass es Protest gibt, der aus dem Inland gesteuert wird. Von der SPÖ.“