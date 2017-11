Wien — Knalleffekt bei der Liste Pilz: Listengründer Peter Pilz zieht sich nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen ihn zurück und wird sein Nationalratsmandat nicht annehmen. Das gab der langjährige Grünen-Mandatar am Samstagvormittag bei einer Pressekonferenz bekannt. „Sehr persönliche Vorwürfe erfordern eine persönliche Erklärung und oft auch persönliche Konsequenzen“, so Pilz. Der Politiker bestritt die Anschuldigungen einer ehemaligen Grünen Mitarbeiterin, erklärte aber, die im Falter erhobenen neuen Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs beim Europäischen Vorwurf Alpbach „äußerst ernst“ zu nehmen.

Pilz erklärte, die von ihm gegründete Liste Pilz nun von außen zu unterstützen. „Eine erfolgreiche Opposition hängt nicht von einer einzelnen Person ab“, so Pilz. Wie genau es mit seiner Partei weitergeht, wisse er noch nicht, es werde am Nachmittag ein Treffen geben und er werde den Übergang unterstützen.

Angeblicher Übergriff beim Forum Alpbach

Als erstes hatte der Falter von Pilz‘ Rücktrittsplänen berichtet. Grund für den plötzlichen Rückzug ist eine Recherche der Wochenzeitung, wonach der Politiker im Jahr 2013 im Rahmen des Forums Alpbach eine junge Frau sexuell belästigt haben soll.

Das mutmaßliche Opfer gab gegenüber der Zeitung an, ein „relativ betrunkener“ Peter Pilz habe sie im Rahmen der Veranstaltung mit abschätzigen Phrasen bedacht und sie anschließend begrapscht. „Seine Hände waren überall! Zuerst umklammerte er meinen Arm, mit der anderen Hand war er an meinem Hals und dann an meinem Busen und Rücken. Auch sein Gesicht war viel zu nahe an mir“, gab die namentlich nicht genannte EVP-Mitarbeiterin zu Protokoll. Zwei Männer hätten Pilz schließlich weggezogen und die Situation entspannt.

Der Falter konfrontierte Pilz Samstagfrüh mit den Vorwürfen, worauf dieser meinte, sich nicht an den Vorfall erinnern zu können. „Ich kann dazu nichts mehr sagen. Es tut mir leid. Aber wenn es zwei Zeugen dafür gibt, werde ich zurücktreten. Ich habe hohe Maßstäbe und diese gelten auch für mich“, sagte Pilz der Zeitung.

Auch in der Pressekonferenz betonte Pilz, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können – was aber keine Entschuldigung sei. Da die Frau und zwei andere, denen er keine politischen Motive unterstelle, den Übergriff jedoch bezeugt hätten, werde er sein Mandat im kommenden Nationalrat nicht annehmen.

Pilz sieht sich auch als Opfer

Beim Belästigungsvorwurf einer grünen Mitarbeiterin sieht sich Pilz hingegen als Opfer. Die Einladung zur „persönlichen Erklärung“ am Samstagvormittag war ursprünglich im Zuge von Berichten von Presse und Profil Freitagabend erfolgt, wonach eine frühere Mitarbeiterin dem damaligen Grün-Abgeordneten verbale und körperliche sexuelle Belästigungen vorwarf. Diese wies der Politiker in der Pressekonferenz zurück und tat sie als politisch motiviert ab. Er sei damals jederzeit dazu bereit gewesen, diesen Vorfall rechtlich zu klären, so Pilz. Es sei jedoch nie jemand an in herangetreten. Er bestätigte zwar, dass es eine Beschwerde bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft gegeben habe, die darin geäußerten Vorwürfe seien aber nicht überprüft worden.

„Wenn ich jetzt in der Presse online lese, ‚Schatzi, pack‘ dein Höschen ein, wir fahren auf Urlaub‘, dann habe ich gestern das erste Mal davon gehört“, sagte Pilz. „In meinem Vokabular kommt das Wort ‚Schatzi‘ eigentlich nicht vor. Dieser Satz ist eine reine Erfindung“, beteuerte der langjährige Abgeordnete. „Ich weiß nur, dass hier jemand Vorwürfe produziert, die frei erfunden sind“, so Pilz weiter, der ankündigte, sich dagegen zu Wehr zu setzen. Dass in dem Fall „ewiges Ruhen“ vereinbart sei, sei eine Falschmeldung. Er habe immer ein öffentliches Verfahren gefordert, was auch in E-Mails dokumentiert sei.

Er schilderte zu dem Fall seine Sicht der Dinge. Demnach sei die Mitarbeiterin sehr ehrgeizig gewesen und habe Pilz um eine Beförderung ersucht. Als er dies verweigert habe, habe sie mit Arbeitsverweigerung gedroht, woraufhin sie über mögliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung aufgeklärt worden sei. Danach sei die Mitarbeiterin in Krankenstand gegangen. Später sei er, so Pilz, dann von der damaligen Parteichefin Eva Glawischnig informiert worden, dass eine Beschwerde bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft vorliege.

Grüne Rache?

Den Grünen unterstellte er indirekt Rache. „Fallen mit den Mandaten und mit den Jobs auch die Hemmungen weg?“, stellte Pilz in den Raum. Er habe vom Grünen Klub mehrmals erfolglos verlangt, die Unterlagen der Gleichbehandlungsanwaltschaft vorzulegen, um gegen die Vorwürfe zivilrechtlich vorgehen zu können. So habe er nichts in der Hand gehabt für eine Klage, erklärte Pilz. Der Politiker zweifelte auch am Rechtsstaat, denn Voraussetzung, um von den Grünen über die Vorwürfe informiert zu werden, wäre ein Schuldeingeständnis gewesen, wie Pilz ausführte.

Er werde nun alles tun, um beide Vorwürfe restlos aufzuklären. Es gehe um persönliche und politische Verantwortung und diese werde er tragen, so Pilz. Zur Entkräftung kündigte er an, ein seit 2015 geführtes Tagebuch und E-Mails vorlegen zu wollen und sich gerichtlich gegen die Anschuldigungen zu wehren.

Pilz appellierte darüber hinaus ganz allgemein an die „Lernfähigkeit“ von „älteren, mächtigen Männern“. Es gehe nicht nur darum, was die Absichten sind, sondern auch, wie das ankomme.

Vorwürfe waren bei Grünen bekannt

Nach seinem Zerwürfnis mit den Grünen hatte der 63-Jährige eine eigene Partei gegründet — während die Grünen bei der Wahl Mitte Oktober aus dem Nationalrat flogen, schaffte Pilz den Einzug.

Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung seiner Mitarbeiterin waren innerhalb der Grünen bekannt und dürften mit ein Grund gewesen sein, dass Pilz bei der Kandidatur für den vierten Listenplatz leer ausging, wird in der Partei erzählt. Dass die Vorwürfe nicht öffentlich gemacht wurden, liege am Wunsch der Betroffenen nach Verschwiegenheit, hieß es bei den Grünen. (TT.com)